KARLEUŠA ZAVRŠILA U SUZAMA! Otkrila da je Duško Tošić počeo da uplaćuje alimentacije: Zbog naznake da će snositi posledice...

Muzička zvezda Jelena Karleuša bila je jedna od govornica današnje konferencije "Nijedna mama nije sama", gde se govorilo o zakonu o roditeljima-negovateljima, položaju osoba sa invaliditetom i drugim temama.

Jelena je pohvalila korake koje je preduzela država, naročito kada je u pitanju rani skrining za kancer, te otkrila:

- U današnjem drustvu, žene konačno imaju podršku drzave. Zahvaljujući drzavi, žene suotkrile da imaju kancer jer im je omogucila besplatan skrining. Moja prijateljica je otkrila, jer je Dom zdravlja pozvao na besplatan skrining. Otkrila ga je na vreme jer je drzava organizovala takve akcije. Nije se do sad desilo da gledam u jedan panel gde piše"Nijedna mama nije sama". Hvala drzavi što na ovaj način koristi resurse i moć - istakla je Karleuša.

Posebno su je pogodile ispovesti majki koje imaju decu sa invaliditetom.

- Nema boljeg načina da se iskoristi moja popularnost, uloga u javnom životu, nego da se koristi u ovakve svrhe. Ja sam danas ovde ne samo kao muzički umetnik, nego i kao majka, kao roditelj koji sam odgaja svoje ćerke i kao neko ko je prošao mnogo toga. Krenule su mi suze dok sam gledala ispovesti majki dece sa invaliditetom. U njihovim očima sam videla strah. Nema većeg straha u očima i srcu majke, nego kad je dete bolesno. Ja kao majka to znam, iskusila sam to. Krenule su mi suze zato što znam kad je teško i kad je žena u problemu, odjednom postane sama. Najbliži nestanu, partner nestane... Kad je reč o ženama koje rode decu npr. sa autizmom, ogroman je procenat partnera koji istog trenutka napuštaju majke - ukazala je pevačica.

Dotakla se i bivšeg partnera Duška Tošića, od kog je konačno krenula da dobija alimentaciju.

- Sudbina se poigrala tako da sam samohrana majka dve devojčice. Mada kad je najavljen Alimentacioni fond, onda se situacija i kod mene popravila. Popravila se upravo zbog toga jer je postojala naznaka da će snositi posledice. Prvi put je sada nagovešteno da onaj ko ne poštuje taj Zakon, da će odgovarati. Država preuzima stvar u svoje ruke iv odi računa o majkama i deci, koji imaju pravo na taj dodatak. Kao majka dve devojčice, izuzetno je bitno kako se deca vaspitaju - zaključila je ona.

