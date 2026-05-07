Karleuša priznala ko je koleginica na koju uvek može da računa: Podržala me je kada mi je bilo teško u životu

Pop zvezda Jelena Karleuša ne libi se da javno, bez dlake na jeziku, iskaže svoj stav, zbog čega je mnogo puta javno ulazila u klinč sa koleginicama. Međutim, postoje brojni pevači sa kojima Jelena neguje harmonične kolegijalne odnose.

Među njima je i čuvena Vesna Zmijanac, kojoj je JK javno izjavila ljubav.

- Ja jako volim Vesnu i Vesna voli mene. Hvala joj što je uvek, kada je meni bilo teško, bila na mojoj strani. Vesna nikada nije preskočila da me podrži kada je meni bilo teško u životu. Srce za Vesnu Zmijanac, za veliku umetnicu sa velikim hitovima - rekla je Jelena, pa na pitanje o njenom solističkom koncertu dodala:

- Njena tajna su njene pesme, samo isključivo pesme. Pesma je kraljica. Na kraju svega, kad pogledate vi moju karijeru koja traje 31 godinu, i ja na nastupima pevam pesme koje su stare 25 godina, zvuče kao da su juče snimljene. "Slatka mala" je starija više od 20 godina, a pevaju je svi pevači - rekla je Jelena.

Autor: D. T.