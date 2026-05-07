Isterali ih iz dve kuće! Marija Šerifović i Jovana Pajić umalo završile u zatvoru na Baliju

Marija Šerifović vratila se sa Balija, gde je uživala skoro mesec dana. Naime, pevačica je tamo otputovala sa prijateljima, između ostalog i sa koleginicom Jovanom Pajić.

Ono što je manje poznato jeste da i na samom Baliju Marija ima prijatelje, sa kojima je išla i na čuveni ritrit.

Kada se to završilo, organizovala je proslavu sa sve bendom, a pevala se domaća muzika. Ipak, ovo slavlje se odigralo na tri lokacije, a umalo ih je koštalo zatvora!

- Bukvalno smo u g*v*ima do guše. Izbacili su nas iz Vanjine kuće zato što je vlasnica kuće trudna i našli smo novu kuću - rekla je Marija tokom slavlja, a zatim se skuterom uputila na drugu lokaciju.

Tamo su otpevali nekoliko pesama, radovali se, ali je i tu slavlju brzo došao kraj.

- Sinoć kada smo došli na drugu lokaciju, ne znam je l otpevano pet pesama i opet smo prekinuti. Ja sam mrtva ljuta otišla u sobu, legla da spavam kontuzovana. I onda sam ustala jutros i probala malkice da sve to razumem i shvatila da smo možda dva puta spašeni, jer bi neko završio na robiji, u zatvoru - rekla je Marija u snimku koji je objavila na svom jutjub kanalu.

- To nije prošlo baš najslavnije, ali imamo novi plan. Stigli smo na lokaciju pokušaj broj dva, sve skupa pokušaj broj tri. Niko nas nije prekidao, ali smo bili jako fini, završili sve na vreme. I zvanično je Bali ritrit gupa 2026. završena. Idem na doručak, a onda sledi povratak kući - rekla je Marija.

Ona je snimala i svoju drugaricu Jovanu na aerodromu, koja je priznala da se uželela nastupa , štikli i da se našminka.

