Francuzi napali Ivanu Boom Nikolić! Gore mreže: Ideju za album uzela od njihove zvezde, posle napada SVE OBRISALA

Na društvenoj mreži X izbio je haos nakon što je pevačica Ivana Boom Nikolić predstavila vizuelni koncept i cover za svoj novi muzički projekat, prvi studijski album, koji je ubrzo postao predmet optužbi za kopiranje estetike francuske zvezde Aje Nakamure.

Sve je počelo objavom najave albuma, nakon čega su korisnici društvenih mreža odmah počeli da upoređuju Ivanin vizuelni identitet sa albumom "Destinée" Aje Nakamure. Kao glavne sličnosti navode se gotovo identična paleta neon boja, gotovo identične poze na fotografijama i tipografija (font) koja prati ceo dizajn.

U roku od nekoliko sati na Tviteru su se pojavila brojna poređenja, a diskusija se brzo pretvorila u globalnu temu. Dok jedni tvrde da je u pitanju očigledno kopiranje bez ijedne značajne razlike, drugi brane Ivanu i smatraju da "danas svi sve kopiraju i kradu", sok neki kažu da je reč o modernoj "high-fashion" inspiraciji koja je prisutna u svetskoj pop estetici i da niko nije izmislio toplu vodu.

Situacija je dodatno eskalirala kada su pojedini francuski profili i portali koji prate Aju Nakamuru podelili Ivanine objave, nakon čega su se uključili i francuski korisnici društvenih mreža. Komentari su varirali od oštrih optužbi za plagijat do podsmeha, a deo medija u Francuskoj je slučaj preneo kao "srpska zvezda kopira našu kraljicu".

Ubrzo nakon što je priča dobila veliki međunarodni odjek, primetno je da je Ivanin profil ostao bez sporne objave, te ga je uklonila, što su korisnici protumačili kao povlačenje pod pritiskom negativnih reakcija.

- Pod pritiskom, ona briše svoju profilnu sliku i svoje objave... Nikada ne treba potcenjivati bazu fanova Aje Nakamure, oni vide sve - napisali su.

Na mreži su se pojavili i viralni tvitovi sa milionskim pregledima, gde se direktno porede vizuali obe pevačice, uz komentare da je "isti koncept, iste boje i iste poze".

- Potpuno isti koncept sa potpuno istom pričom boja i pozama, bukvalno šta se desilo sa osećajem stida, o moj Bože - stoji u objavi.

Autor: D .T.