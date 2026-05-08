Srpski pevač (30) se razveo u strogoj tajnosti, pa ponovo oženio i dobio treće dete: Sada se na večnu ljubav zakleo i pred Bogom

Tridesetogodišnji pevač Aleksa Perović se 2023. godine razveo od supruge Milice sa kojom ima dve ćerke, a dve godine kasnije oženio je novu izabranicu Isidoru. Sada, godinu dana posle građanskog venčanja, usledilo je crkveno.

Aleksa i njegova supruga na večnu ljubav zakleli su se pred Bogom u krugu najbližih članova porodice i prijatelja, a ona se pohvalila na društvenim mrežama.

- Sve moje želje su ostvarene dolaskom tebe u moj život. Želim nam da se uvek ovako gledamo, na isti način da se ne damo, istom jačinom da se držimo i svim čulima da se čujemo. I osećamo. Rastemo, ljubavi.

Nedavno je i sa Isidorom dobio dete.

- Smatram za sebe da jesam dobar otac. Obožavam to, da se bavim decom. Najveći sam smarač koji posle svirke jurim kući. Uživam u svojoj porodici i mirisu doma. Iako sam sto puta pričao, ali ću se uvek hvaliti time, da sam prisustvovao porođaju. To mi je bilo jedno od najlepših iskustava u životu. To iskustvo ne može da se poredi ni sa čim, da se opiše. Na izvoru si života, osetiš svaki momenat koji treba da razumeš. Šta prolazi žena u tom trenutku, ljudi oko nje, ali i sama beba. Apsolutno svima savetujem da budu prisutni u tom trenutku“ – kazao je Aleksa ponosno.

