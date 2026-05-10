SADA SAM TO DOPUSTILA I VIŠE NE! Nikolina Kovač bez maske o majčinstvu, braku i životu sa troje dece: Svakodnevna ispušenja i preispitivanja...

Nikolina Kovač je pre dva meseca rodila Simeona, treće dete koje je dobila u braku sa kolegom Sašom Kaporom, a sada je otvorila dušu o majčinstvu i braku.

Život sa troje dece je za nju ispunjavajući, ali i izazovan.,

- Bezbroj je svakodnevnih iskušenja i preispitivanja sa kojima se, kao i svaka majka, susrećem, ali onaj osećaj kada uveče zatvorim oči i znam da su svi zaspali spokojno i da je sve u redu, jeste osećaj za koji se živi - rekla je Nikolina Kovač.

Odmara se uz molitvu, poeziju, komponovanje i miris tople kafe na suncu, a Nikolaj i Nikoleta pomažu u čuvanju novog člana porodice.

- Naravno, Nikolaj i Nikoleta su najbolji bata i seka. Toliko su prepuni ljubavi prema mlađem bratu da su nas beskrajno iznenadili. Tu početnu ljubomoru koja je bila prisutna uspeli smo da prevaziđemo i nekako se kockice slažu na jedan veoma harmoničan način.

Nekada pomisli da joj je "dosta svega".

- Kada postavljam granice deci i kažem: „E, sada sam vam to dopustila i više ne“, a kasnije ipak popustim... - priznala je ona.

Na pitanje o tome kakav je Saša otac, rekla je:

- Svako dete je probudilo i donelo novu dimenziju zrelosti i ljubavi. Do pravog roditeljstva se raste ,učimo i rastemo zajedno. Sa dolaskom Simeona, Saša je dobio novu dimenziju roditeljstva, što je dodatno učvrstilo i naš odnos i porodicu - rekla je ona.

Autor: D. T.