Lazar Ristovski ima milione u nekretninama: Sa 39 godina mlađom živi u Beogradu na vodi, a u CG ima buržujsku vilu s pogledom na more

Poznati srpski glumac Lazar Ristovski uživa u plodovima svog dugogodišnjeg rada, a novac koji je zaradio tokom karijere pametno je ulagao u nekretnine. Nakon razvoda od bivše supruge Danice Ristovski, on je u vezi sa 39 godina mlađom glumicom i koleginicom Anicom Lazić. Par danas živi zajedno u stanu u luksuznom beogradskom naselju Beograd na vodi.

Pored stana u Beogradu na vodi, Lazar Ristovski ima i kuću sa bazenom u Zemunu. Međutim, njegove bivše komšije iz ovog dela grada rekle su svojevremeno za "Blic" da je glumac prodao kuću u kojoj je tamo živeo.

- Ristovski je kuću već prodao. Ne živi ovde već neko vreme. Ja ga znam samo iz viđenja. Kad kog sam ga videla bio je namršten, nadrndan. Nikad se nije nasmejao ni javio, a ni prve komšije ne misle ništa bolje o njemu, to znam jer se družim sa njima. Njegovu devojku nisam videla nikada, ali sam čula za njih. Razumem ja sve to, ljubav ne zna za godina, ali ne mislim da je to prava ljubav - rekao je jedan komšija.

- Živeo je tu kod mene, ne priča puno sa komšijama. Ne znam stvarno kakav je to čovek. Znam da smo bili komšije, ali nisam imao nikakav kontakt sa njim. Nemam ništa protiv njega, čuo sam da nije pričao godinama sa jednim komšijom, ali ne znam što, ne ulazim u te stvari, to sam čuo jer mi se ovde svi znamo. Ja protiv njega stvarno nemam ništa, volim da gledam filmove u kojima glumi - rekao je još jedan bivši komšija Ristovskog.

Pored nekretnina u prestonici, Ristovski poseduje i raskošnu vilu sa bazenom u naselju Žukovica u Crnoj Gori, čiji nestvaran pogled na more "vredi milion dolara".

Ipak, uživanje u luksuznom zdanju na primorju nije uvek bezbrižno. Tokom boravka njegove partnerke Anice usred vremenskih nepogoda, zbog problema sa instalacijama došlo je do poplave, te se voda poput vodopada slivala niz stepenište i ulazila u vilu, što je par tada zabeležio i podelio na mrežama.

Glumac se suočio sa još jednim neprijatnim incidentom kada je grupa mladića kamenjem razbila staklo na ulaznim vratima njegove kompanije. Iako je tokom tog događaja bio prisutan i njegov sin Alek, ni glumac ni njegov sin nisu želeli da daju izjave i komentarišu incident.

