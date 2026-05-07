Kaću Grujić ujeo piton težak 40 kilograma, pevačica vrištala na sav glas

Folk pevačica Katarina Grujić doživela je neprijatnost na snimanju spota kada ju je ujeo piton!

Pevačica nije ni slutila šta će joj se dogoditi na ekranizaciji nove numere. Naime, ona je angažovala loptastog pitona kako bi snimila atraktivne scene, ali ju je on ugrizao.

Gmizavac, koji je poznat po javnim nastupima, a koji se čuva u kućnim uslovima, u terarijumu, nije otrovan i navikao je na ljude, međutim, kako se zbog njegove težine Kaća jedva borila sa njim, trenutak nepažnje, koštao ju je.

- Kaći je zmiju tešku 40 kilograma, vlasnik koji ju je doneo na set, stavio oko vrata i objasnio joj kako da je drži i kako da se ponaša sa njom. Odmah je rekla da joj je gmizavac pretežak, ali se svojski borila sve vreme tokom ponavljanja scena - ispričao je za Informer izvor koji se našao na licu mesta.

Kako je rekao, za razliku od Kaće, koja se ni na sekund nije uplašila, svi ostali, uključujući i kamermane, scenariste, frizere, šminkere, organizatore..., prepali su se od straha. Neki su i vrištali, a bilo je i onih koji su pobegli iz studija. Čovek čija je zmija, objasnio je da njoj ne smeta ni svetlo, ni zvuk, jer su gmizavci gluvi. Zbog toga se baš loptasti pitoni koriste u te svrhe:

- Kaća je pitona držala oko glave, dok joj se on, budući da ima preko 2 metra, sve vreme uvijao i obavijao oko tela, zbog čega je morala i rukama da ga pridržava. U jednom trenutku, fokusirana na pevanje i gledanje u kameru koja se nalazila ispred nje, rukom je krenula ka glavi loptastog pitona, i on ju je ščepao. To je trajalo sekund, ali je ona tako jako vrisnula, da su svi pomislili da je ujed bio smrtonosan. Na sreću, sve je vrlo brzo bilo sanirano, ona nije imala nikakvih ni bolova, ni nus pojava, ali će ovo iskustvo zasigurno pamtiti do kraja života.

Inače, kako smo saznali, ovaj piton, po imenu Nemanja, često se pojavljuje u spotovima i reklamama, a ima i stalnu "gažu" u jednom beogradskom noćnom klubu.

- On "nastupa" u jednom poznatom prestoničkom restoranu kabaretskog tipa i nikada ništa slično nije uradio ni jednom baletskom igraču koji sa njim izvodi određene tačke na stejdžu. Ovaj gmizavac nije otrovan niti je smrtonosan, zbog čega spada u kućne ljubimce koje mnoge poznate ličnosti imaju u svojim domovima - objasnio nam je izvor na kraju.

Kaća je potvrdila ovu priču.

- Tačno je da me je Nemanja gricnuo (smeh), ali zaista se ništa strašno nije desilo. Isto tako se i mazio sa mnom, grlio me, ljubio... Predivan je, i za taj ekces sam sama kriva, nisam ga uhvatila za vrat, već sam krenula ka ustima, ne videći dobro iz profila za šta ga hvatam - rekla je Kaća za Informer i dodala:

- Ovo nije prvi put da se ja družim sa pitonom. I pre 9 godina sam za potrebe snimanja jednog spota, takođe imala zmiju i držala je. Lično ih veoma volim i da Katja (4) nije tako mala, sigurno bih je imala za kućnog ljubimca. Ono što je najbitnije, snimili smo savršen spot, koji jedva čekam da vam pokažem.

Autor: D. T.