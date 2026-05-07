To veče smo završili kod Prije u kući: Andrena otkrila detalje provoda sa koleginicama: Pila sam koktele to me smlatilo!

Nakon koncerta Tee Tairović, Andreana i Kaća Grujić završile su kod Aleksandre Prijović u kući!

Andreana Čekić jedna je od pevačica koju gotovo sve kolege vole, a sa nekim kolegama se u jednom trenutku i okumila. Andreana je kumovala i Darku Laziću i Ani Sević prilikom njihovih venčanja, kao i Katarini Grujić i Marku Gobeljiću, a prijatelj je i sa Aleksandrom Mladenović, Tamarom Milutinović, Urošem Živkovićem, Aleksandrom Prijović i drugim kolegama.

Pevačica je nedavno u intervjuu za jutjub kanal "Fullscrenmedia" otkrila kako se sjajno provela sa svojim koleginicama nakon koncerta Tee Tairović u Areni u Beogradu. Kaća Grujić i Andreana završile su u kući kod Aleksandre Prijović, o čemu je Andreana sada govorila.

- S koncerta Tee Tairović završili smo kod Prije, kući. Bilo nas je mnogo, kao da se cela Arena prebacila kod nje u kući. To je bilo baš lepo druženje - na konstataciju voditelja da zna da nisu mogli da ih izbace iz lože u Areni i da su bile pripite, pevačica je odgovorila

- Ja sam toliko đuskala i toliko mi je bilo dobro, pila sam neke koktele koje ne pijem i to me zalepilo.

O konzumiranju droge

Na pitanje da li konzumira drogu, pevačica je odgovorila:

- Nikad nisam i nikad neću. Nema potrebe. Ne bežim od čaše alkohola, ali droga ne. Danas nema ko se ne drogira i čini mi se da to ni više ni ne deluje. Ljudi izgledaju potpuno normalno kao da nisu ništa konzumirali. Ljudi moraju da shvate da ja to vidim svaki dan, takav mi je posao. Ništa tu meni nije strano ali ja to ne volim. Meni je to i dalje strašno. Treperim kad pomislim na to. Ja na nastupu svom volim da popijem džek i koka kolu, jer mi voda ne odgovara. Čitala sam o tome jer šta ima da mi voda ne odgovara, ali voda čini da mi se suše glasne žice, pa mi treba slatkasto nešto i ja to konzumiram.

Autor: Nikola Žugić