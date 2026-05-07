Džibri i Dajana čekaju prvo dete: Influenser koji je oduševljen Srbijom stvara porodicu sa prelepom glumicom

Ljubav cveta, a sada je i prinova na putu!

Dajana Gudić i Džibri Bel već neko vreme su u srećnoj vezi, a sada otkrivaju da će postati roditelji kroz nekoliko meseci. Naime, lepa glumica srpskog porekla pokazala je trudnički stomak.

Negde između prepuštanja i ljubavi, ceo moj život se promeno - stavila je ona uz emotikon belog i roze srca, a čestitke budućim roditeljima samo su se nizale.

Ova atraktivna lepotica je Srpkinja poreklom iz Bosne i veoma je uspešna. Njihova ljubav počela je u Beogradu i čini se da će ovog puta biti zaista prava za šarmantnog influensera.

Dajana i Džibri zajedno objavljuju brojne zanimljivosti iz svoje svakodnevnice na društvenim mrežama i stekli su brojne fanove. Zajedno su dočekali 2026. godinu u Beogradu, ali i proslavili pravoslavni Božić te je Džibri i tako imao brojne prilike da se upozna sa srpskim običajima koji ga oduševljavaju.

Amerikanac Džibri Bel, poznat na društvenim mrežama po snimcima koje objavljuje, a u kojima govori o tome koliko voli našu zemlju i naš narod, preuzeo je pravoslavnu veru i postao - pravoslavac!

Pre 4-5 godina sam bio u crkvi i rekao sebi: "Možda želim da budem pravoslavac". Ne znam zašto je tako bilo. Bog samo kaže. I onda sam čekao i čekao. I otišao sam u crkvu u Čikagu i tamo sam se krstio - ispričao je on za "Minut sa Mašom" i dodao da mu pravoslavna vera prija i da želi još mnogo da nauči o pravoslavlju.

Autor: Nikola Žugić