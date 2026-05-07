U tajnosti počelo snimanje serije Marina i Futa, evo kome je pripala glavna ženska uloga

Životi jedan od najskladnijih parova na našoj muzičkoj sceni Marine Tucaković i Aleksandra Radulovića Fute biće ekranizovani. Još se ne zna ko će tumačiti slavnog kompozitora, a nije isključeno da ćemo u toj roli ponovo gledati Zlatana Vidovića!

U tajnosti i bez velike pompe počelo je snimanje nove serije „Marina i Futa". Akteri ove priče su čuveni tekstopisac Marina Tucaković i kompozitor Aleksandar Radulović Futa, a radnja je smeštena u osamdesete godine.

Jedan od najskladnijih parova na našoj estradi dobiće svoju seriju, bez obzira na to što je već prikazan njihov odnos u veoma uspešnom filmu „Nedelja"o životu pokojnog pevača Džeja Ramadanovskog.

Ulogu Marine, kako saznajemo, ponovo će odigrati sjajna glumica Milica Janevski, dok se ime glumca koji će tumačiti Futu još uvek drži u tajnosti. Nije isključeno da ćemo u toj roli ponovo gledati Zlatana Vidovića.

- Svaka uloga donosi novi spektar saznanja i to mi je najzanimljivije. Imala sam frku i odgovornost kako to uraditi, s obzirom na to da svi znamo kakva je Marina bila i da nas je, nažalost, relativno rano napustila. Taj njen karakter i taj opus koji je ostavila u narodu jako je veliki. Ja sam samo imala frku kako da to odigram, a da ne bude karikatura ili imitacija, već da uhvatim taj njen duh, a da opet ima neke veze sa mnom, da u tome uživam i da shvatim ko je bila ta žena - izjavila je Milica Janevski.

Blistave karijere

S obzirom na to da su Marina Tucaković i Aleksandar Radulović Futa bili apsolutni epicentar muzičke industrije bivše Jugoslavije i Srbije, serija o njihovom životu bi lako mogla da postane hronika cele jedne epohe. Kroz njihov studio na Vračaru prošla je gotovo cela estrada. Očekuje se da ova priča prikaže prelazak iz uređenog jugoslovenskog pop-roka osamdesetih u haos devedesetih, rat, sankcije i rađanje „turbofolka". Marina i Futa su stvorili i diktirali taj novi muzički pravac, balansirajući između ozbiljnih muzičkih standarda i onoga što je narod u tom teškom trenutku želeo da sluša. Njih dvoje uspeli su da od „autsajdera" naprave zvezde.

Autor: Nikola Žugić