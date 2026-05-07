Oglasio se Futa! Nakon šuškanja da se u tajnosti snima serija o njemu i Marini Tucaković, evo šta je kompozitor rekao

Jedan od najskladnijih parova na našoj estradi dobiće svoju seriju, a Futa je u izjavi koju je dao za medije potvrdio ova saznanja!

Kako prenose mediji, uskoro počinje snimanje serije o Marini Tucaković i Aleksandru Futi Raduloviću. U tajnosti i bez velike pompe počelo je snimanje nove serije „Marina i Futa". Jedan od najskladnijih parova na našoj estradi dobiće svoju seriju, bez obzira na to što je već prikazan njihov odnos u veoma uspešnom filmu „Nedelja"o životu pokojnog pevača Džeja Ramadanovskog.

Tim povodom kontaktirali smo Futu, koji nije želeo preterano da govori na ovu temu

- Ne bih još davao izjave, još uvek je rano. Kontaktirali su me iz produkcije i upućen sam u projekat, ali ne bih voleo da iznosim detalje dok ne dođe vreme. Znate nakon filma “Nedelja” su me zvali za razne filmove i nisam pristao. Posle mesec dana su me zvali za film “Pilule” koji bi se radio na neku sličnu temu i nisam pristao. Međutim, ovo je neka druga tema, a ja bih sačekao da prođe još neko vreme pa da pričamo o tome - rekao je Futa za Kurir.

Evo ko će glumiti Marinu Tucaković

Ulogu Marine, kako saznajemo, ponovo će odigrati sjajna glumica Milica Janevski, dok se ime glumca koji će tumačiti Futu još uvek drži u tajnosti. Nije isključeno da ćemo u toj roli ponovo gledati Zlatana Vidovića.

- Svaka uloga donosi novi spektar saznanja i to mi je najzanimljivije. Imala sam frku i odgovornost kako to uraditi, s obzirom na to da svi znamo kakva je Marina bila i da nas je, nažalost, relativno rano napustila. Taj njen karakter i taj opus koji je ostavila u narodu jako je veliki. Ja sam samo imala frku kako da to odigram, a da ne bude karikatura ili imitacija, već da uhvatim taj njen duh, a da opet ima neke veze sa mnom, da u tome uživam i da shvatim ko je bila ta žena - izjavila je Milica Janevski.

Blistave karijere

S obzirom na to da su Marina Tucaković i Aleksandar Radulović Futa bili apsolutni epicentar muzičke industrije bivše Jugoslavije i Srbije, serija o njihovom životu bi lako mogla da postane hronika cele jedne epohe. Kroz njihov studio na Vračaru prošla je gotovo cela estrada. Očekuje se da ova priča prikaže prelazak iz uređenog jugoslovenskog pop-roka osamdesetih u haos devedesetih, rat, sankcije i rađanje „turbofolka". Marina i Futa su stvorili i diktirali taj novi muzički pravac, balansirajući između ozbiljnih muzičkih standarda i onoga što je narod u tom teškom trenutku želeo da sluša. Njih dvoje uspeli su da od „autsajdera" naprave zvezde.

Imaćemo priliku da vidimo kako u njihov studio dolaze uplašeni, nepoznati klinci (ili stariji pevači bez sreće), a Marina i Futa im, poput psihologa, „kroje" pesme tačno po njihovom karakteru i pretvaraju ih u ikone. Najbolji primeri za to bili su Džej i Željko Samardžić.

Autor: Nikola Žugić