Imam veće prioritete: Vanesa Šokčić otkrila zbog čega se povukla iz javnosti: Svaki dan ima...

U šljokičastom kompletu oduševila je prisutne, a bila je raspoložena i za razgovor!

Vanesu Šokćić nemamo prilike da često srećemo na događajima koje organizuju njene kolege, ali pevačica nije propustila promociju albuma "Na ovaj dan", njenog kolege ali i prijatelja Nenada Jovanovića.

Njeno pojavljivanje iznenadilo je prisutne novinare, a ona je bila raspoložena za razgovor.

- Ne viđate me često jer se odazivam samo kad za to ima potrebe. Nenad je moj drug i nisam mogla da propustim ovaj dan i promociju njegovog albuma. Ja sam čula pesme i omiljena mi je pesma sa ovog albuma "Jovana". Predivno mi je što je svojoj ženi posvetio pesmu. Meni je Nenad radio pesme i jako je fleksibilan, nije strog, super je. Energija je takođe super.

Na pitanje da li je skup za saradnju, pevačica je otkrila:

- Nije skup, a meni nije naplaćivao. Pesme su bile poklon.

Da li je neko vama posvetio pesmu? - glasilo je pitanje.

- Ne, nije. (smeh)

- Ne pojavljujete se često na događajima, da li pravite selekciju gde ćete se pojaviti - glasilo je pitanje.

- Toliko posla ima i toliko događaja, da stvarno ne mogu sebi da priuštim da idem na svaki događaj. Maltene svaki dan ima neki događaj. Nemam vremena, umorna sam, imam i veće prioritete u životu.

O kolegama i estradi

- Mislim da je malo došlo do zasićenja moderne muzike. Čini mi se da se sad vraćaju kafane, restorani, manje se ide po diskotekama. Mlađe generacije dosta sada slušaju pesme koje su se nekad mnogo slušale i snimljene pre nekoliko decenija

Da li ste nekad imali neprijatnu situaciju sa udvaračima

- Pa nisu to neprijatne situacije, ako mislite na udvaranje, to nije nezgodno. Prosto ili prihvatite ili ne, flertovanje postoji sa publikom. Niko me nije hvatao za vrat, niko me nije stezao, a navalentnos postoji

Autor: Nikola Žugić