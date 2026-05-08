Spremne su da sve objave ZARAD KARIJERE: Goga Sekulić oplela po estradi, pa otkrila da se seli u Španiju (FOTO)

Pevačica Goga Sekulić poznata je po britkom jeziku, te je tako sada komentarisala dešavanja na estradi, skandal njene koleginice, koje su prema njenim rečima spremne na sve zarad slave i karijere. Goga je otkrila i da se seli, te da će živeti na dve lokacije - u Srbiji i u Španiji.

Govoreći o skandalu svoje koleginice, Goga Sekulić ističe da podržava koleginicu, a osuđuje osobu koja je njenu intimnu glasovnu poruku pustila u javnost.

- Mišljenja su podeljena, ja nju znam i meni to ništa nije vau jer je ona opuštena kada su privatni pozivi u pitanju. Zameram osobi koja je objavila taj snimaj jer negde svi mi imamo privatne razgovori sa prijateljima. Nisam se čula sa njom poslednjih 15ak dana, ali ona verovatno zna ko je u pitanju - rekla je Goga, te je nastavila:

Meni su se veliki skandali u životu dešavali, to je bio veliki stres pre 25 godina. Kada nije bilo sve moderno kao sada. Neko pravi marketing namerno i neko je spreman sve da uradi radi karijere, a nekome se zaista slučajno dešava.

- Nije marketing, ona voli da se zeza, ali ona ima sina. Ko bi normalan dozvolio da te preintimne stvari bude u javnosti. Ne bih da imenujem koleginice, ali neke su spremne na intimne snimke i svašta nešto.

"Živećemo na relaciji Beograd - Barselona"

Goga je otkrila i da će u narednom periodu živeti na dve lokacije zbog školovanja sina.

- Sin i ja ćemo biti na relaciji Barselona - Beograd. Uroš i ja smo odlučili da tamo sin ide u školu. Zbog toga sam odložila i izdavanje albuma. Volela bih posle jeseni da organizujem neki koncert u Beogradu, mislim da je red - kroz osmeh je najavila pevačica koja kaže da bi naslednika podržala ukoliko bi želeo da se bavi muzikom.

- Nije bitno ko se sa čime bavi, poslovi su svi postali prljavi. Svi preko veze, pretnje su tu i ucene. Uvek svi gledaju samo šta se dešava na estradi, a u drugim profesijama je gore. Naš sin šta god bude želeo da radi, mi ćemo ga podržati. Najgore je kada se roditelji protive, mene su moji terali da studiram. Ja sam sve radila, samo da bih bila pevačica.

Autor: Nikola Žugić