AKTUELNO

Domaći

Dok ja mirno spavam, neka pričaju šta hoće: Marija Mikić otkrila kroz šta je prošla, morala da potraži i stručnu pomoć: Jako sam slaba na to, uticalo je na mene

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: E-Stock/Foto: Gaja ||

Pevačica Marija Mikić bila je jedna od zvanica na večerašnjoj promociji albuma Nenada Jovanovića Blizanca. Marija je bez dlake na jeziku progovorila o odgovornosti koju pevači imaju prema mladima.

Mlada pevačica se osvrnula i na tamnu stranu slave - negativne komentare i sajber nasilje. Prvi put je javno priznala koliko su je uvrede pogađale i otkrila da je morala da potraži pomoć stručnjaka kako bi sačuvala svoj mir.

Foto: E-Stock/Foto: Gaja

- Mi pevači na svakom našem koraku dajemo primer mladim ljudima. Ja sam jako svesna toga, od nekih banalnih stvari do toga kako se predstavljamo u javnosti, jako sam protiv narkotika, to je jedno veliko zlo. Ono što ja znam, jeste da se mnogi okreću zdravom životu. Mnoge stvari se ne opraštaju. Svako biraj svoj put i način, dešavaju se i neke nepredviđene stvari, svi mi imamo neke slabosti. Sami smo birali ovaj posao - rekla je Marija Mikić, pa progovorila o negativnim komentarima:

Jako sam bila slaba na to i jako je to uticalo na mene. Ja sam sa svojim terapeutom to prošla i ne mogu da dozvolim sebi da me vređa neko ko me ne poznaje, rečima i rečnikom koje ne mogu da razumem, ali dok ja mirno spavam, neka pričaju šta god hoće. Ne znam šta će biti za nekoliko meseci i gde će sve ovo da nas odvede.

Razvela se od Jovana Pantića sa kojim ima sina i ćerku

Iako su važili za jedan od najskladnijih parova, Jovan i Marija su saopštili da su odlučili da se razdvoje. On je nedavno priznao da mu razvod jako teško pao.

Foto: promo

- Nekada je moj dom bio svuda oko nas, a sada se osećam daleko od svakodnevnog zajedništva. U praznim sobama odzvanjaju koraci vaše radosti, i u njima čujem glasove koji me uče da dišem opet. Iako nismo više zajedno pod istim krovom, ovi trenuci sa vama su moj dom. Možda nemam svoj krov, ali u vama imam dom - napisao je on nedavno u obraćanju sinu i ćerci.

Autor: Nikola Žugić

#Bivši muž

#Jovan Pantić

#Marija Mikić

#pevačica

#razvod braka

POVEZANE VESTI

Domaći

Svi mi imamo svojih problema: Ana Bekuta otkrila da li plače u četiri zida, pa priznala: Mene su nagovorili da napravim...

Domaći

BILA SAM PSIHIČKI LOŠE: Marija Mikić nakon operacije otkrila kroz kakvu AGONIJU je prošla: Da mogu...

Domaći

Pošla sam po loptu i grana mi je prošla kroz glavu: Marija Mikić otkrila ŠOK DETALJE, godinama nosi komad drveta kod čela

Domaći

RAZVODI SE MARIJA MIKIĆ! Pevačica se oglasila i otkrila da stavlja tačku na svoj brak: Jovan i ja više nismo zajedno, životni putevi i prioriteti su n

Domaći

Mariju Mikić umalo prevarili i UZELI NOVAC! Naša pevačica otkrila šta je doživela s mužem u Dominikani: Kad smo to videli, nismo više izašli! (FOTO)

Domaći

SRPSKI PEVAČ PROŠAO KROZ PAKAO NA PUTOVANJU: Prevarili su nas! Ostali smo bez hotela i bez novca, bio sam preplašen