Pevačica Marija Mikić bila je jedna od zvanica na večerašnjoj promociji albuma Nenada Jovanovića Blizanca. Marija je bez dlake na jeziku progovorila o odgovornosti koju pevači imaju prema mladima.
Mlada pevačica se osvrnula i na tamnu stranu slave - negativne komentare i sajber nasilje. Prvi put je javno priznala koliko su je uvrede pogađale i otkrila da je morala da potraži pomoć stručnjaka kako bi sačuvala svoj mir.
- Mi pevači na svakom našem koraku dajemo primer mladim ljudima. Ja sam jako svesna toga, od nekih banalnih stvari do toga kako se predstavljamo u javnosti, jako sam protiv narkotika, to je jedno veliko zlo. Ono što ja znam, jeste da se mnogi okreću zdravom životu. Mnoge stvari se ne opraštaju. Svako biraj svoj put i način, dešavaju se i neke nepredviđene stvari, svi mi imamo neke slabosti. Sami smo birali ovaj posao - rekla je Marija Mikić, pa progovorila o negativnim komentarima:
Jako sam bila slaba na to i jako je to uticalo na mene. Ja sam sa svojim terapeutom to prošla i ne mogu da dozvolim sebi da me vređa neko ko me ne poznaje, rečima i rečnikom koje ne mogu da razumem, ali dok ja mirno spavam, neka pričaju šta god hoće. Ne znam šta će biti za nekoliko meseci i gde će sve ovo da nas odvede.
Razvela se od Jovana Pantića sa kojim ima sina i ćerku
Iako su važili za jedan od najskladnijih parova, Jovan i Marija su saopštili da su odlučili da se razdvoje. On je nedavno priznao da mu razvod jako teško pao.
- Nekada je moj dom bio svuda oko nas, a sada se osećam daleko od svakodnevnog zajedništva. U praznim sobama odzvanjaju koraci vaše radosti, i u njima čujem glasove koji me uče da dišem opet. Iako nismo više zajedno pod istim krovom, ovi trenuci sa vama su moj dom. Možda nemam svoj krov, ali u vama imam dom - napisao je on nedavno u obraćanju sinu i ćerci.
Autor: Nikola Žugić