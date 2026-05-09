Dok ja mirno spavam, neka pričaju šta hoće: Marija Mikić otkrila kroz šta je prošla, morala da potraži i stručnu pomoć: Jako sam slaba na to, uticalo je na mene

Pevačica Marija Mikić bila je jedna od zvanica na večerašnjoj promociji albuma Nenada Jovanovića Blizanca. Marija je bez dlake na jeziku progovorila o odgovornosti koju pevači imaju prema mladima.

Mlada pevačica se osvrnula i na tamnu stranu slave - negativne komentare i sajber nasilje. Prvi put je javno priznala koliko su je uvrede pogađale i otkrila da je morala da potraži pomoć stručnjaka kako bi sačuvala svoj mir.

- Mi pevači na svakom našem koraku dajemo primer mladim ljudima. Ja sam jako svesna toga, od nekih banalnih stvari do toga kako se predstavljamo u javnosti, jako sam protiv narkotika, to je jedno veliko zlo. Ono što ja znam, jeste da se mnogi okreću zdravom životu. Mnoge stvari se ne opraštaju. Svako biraj svoj put i način, dešavaju se i neke nepredviđene stvari, svi mi imamo neke slabosti. Sami smo birali ovaj posao - rekla je Marija Mikić, pa progovorila o negativnim komentarima:

Jako sam bila slaba na to i jako je to uticalo na mene. Ja sam sa svojim terapeutom to prošla i ne mogu da dozvolim sebi da me vređa neko ko me ne poznaje, rečima i rečnikom koje ne mogu da razumem, ali dok ja mirno spavam, neka pričaju šta god hoće. Ne znam šta će biti za nekoliko meseci i gde će sve ovo da nas odvede.

Razvela se od Jovana Pantića sa kojim ima sina i ćerku

Iako su važili za jedan od najskladnijih parova, Jovan i Marija su saopštili da su odlučili da se razdvoje. On je nedavno priznao da mu razvod jako teško pao.

- Nekada je moj dom bio svuda oko nas, a sada se osećam daleko od svakodnevnog zajedništva. U praznim sobama odzvanjaju koraci vaše radosti, i u njima čujem glasove koji me uče da dišem opet. Iako nismo više zajedno pod istim krovom, ovi trenuci sa vama su moj dom. Možda nemam svoj krov, ali u vama imam dom - napisao je on nedavno u obraćanju sinu i ćerci.

