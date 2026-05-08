Svi mi imamo svojih problema: Ana Bekuta otkrila da li plače u četiri zida, pa priznala: Mene su nagovorili da napravim...

Pevačica Ana Bekuta došla je večeras na promociju albuma Nenada Jovanovića Blizanca, pa progovorila o pevaču i njegovom bratu Peđu Jovanović.

Vidno raspoložena, pevačica je pred okupljenim medijima otkrila emotivnu povezanost sa braćom Jovanović, koji su, kako kaže, školski drugovi njenog sina. Ana Bekuta se u iskrenom razgovoru osvrnula na aktuelne trendove, priznavši da joj moderna muzika nije bliska srcu, ali je posebno zaintrigirala prisutne komentarom o Dari Bubamari i famoznoj glasovnoj poruci.

- Oni su školski drugovi sa mojim sinom, nisam ja jedina iz Pribojske banje. Ja sam njih najpre viđala u Nemačkoj, i tamo sam zapravo saznala da se bave muzikom, pa su došli u Beograd i evo lepe tragove ostavljaju u muzici. Ne mislim ništa o novoj muzici, ja volim staru dobru narodnu muziku, koja živi - rekla je Ana Bekuta, pa otkrila kako bira pesmu za sebe:

- Jedan unutrašnjih glas koji mi govori da li je to za mene i da li će mi ljudi poverovati, muzika mi je vrlo važna, takođe i tekst i aranžman"- rekla je pevačica, pa otkrila da li je sa koleginicom, komentarisala njegu glasovnu poruku:

Ja ne volim da pitam te stvari, nismo pričale o tome. Nisam toliko znatiželjna, svi mi imamo svojih problema, istinitih i neistinitih stvari. Ja znam kako je kad se pojave neke loše stvari, iskusila sam to. Mislite da plačem u svoja četiri zida - ne. Ne može ništa da me poremeti kad pročitam nešto o sebi, narod nije glup, naš narod je jako pametan. Mene su nagovorili da napravim mreže, a i ovaj Instagram ću da ugasim, uhvatila sam sebe da skrolujem neke bezveze stvari.

Sina Igora rodila sa 17 godina

Ana Bekuta rodila je sina Igora kada je imala samo 17 godina u dom za nezbrinutu decu, a ta priča i posle mnogo vremena i dalje intrigira javnost.

Naime, Bekuta je u više navrata pričala o tome zbog čega se odlučila na ovaj korak, a onda se pojavila fotografija na kojoj su pozirali zajedno. Pevačica je sina rodila u vanbračnoj vezi. Bila je odvojena od svoje bebe, a okolina ju je osuđivala. I njeni roditelji su se našli na stubu srama, selo ih je ogovaralo, što je nju posebno bolelo. Smatrala je da oni ni za šta nisu krivi.

- Posle strašnih unutrašnjih lomova, smestili smo Igora u dom. Veliki komad mog srca tada je otkinut i ta rana nikad neće zaceliti. Smatrali su me glupačom zato što "to" nisam na vreme ubila. Ili sakrila i ostavila u nekoj udaljenoj bolnici - objasnila je svojevremeno pevačica.

