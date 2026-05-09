AKTUELNO

Showbiz

Glumica filmova za odrasle otkrila čime se muškarci služe na snimanjima: Izgledaju uvek spremno, a zapravo...

Izvor: Kurir.rs/Muškimagazin, Foto: Instagram.com ||

Da nije sve uvek kao što izgleda na filmu, pa makar on bio i erotski, otkriva poznata zvezda ovakvih sadržaja!

Poznata glumica filmova za odrasle Abela Danger otkrila je detalj koji je šokirao sve, a odnosi se na to čime se njene muške kolege služe na snimanjima.

"Mnogo glumaca u industriji koristi mehaničke implantate", rekla je ona u podkastu na KFC radiju.

Kako funkcioniše “mehanički glumac”? Abela objašnjava da je reč o medicinskim implantima koji se aktiviraju pritiskom u predelu testisa, čime se izaziva veštačka erekcija. Neki modeli koriste pumpe.

Foto: Instagram.com

"Izgledaju kao superheroji. Ne rade ništa, a sve funkcioniše savršeno," kaže Abela. I ne, ovo nije urbana legenda – glumica je pokazala slike glumca sa implantima uživo u emisiji.

Ovi implanti nisu tu zbog luksuza, već kao medicinsko rešenje za erektilnu disfunkciju, zdravstvene probleme, oporavak nakon povreda ili operacija. Kao i svaki zahvat, i ovaj nosi svoje rizike kao što su infekcije, mehanički kvar i smanjen osećaj.

Moguće komplikacije koje zahtevaju uklanjanje. Iako deluje kao naučna fantastika, u svetu industrije fantazije – ovo je realnost.

Autor: Nikola Žugić

#Abela Danger

#Glumci

#filmovi za odrasle

#glumica

#snimanja

POVEZANE VESTI

Showbiz

Umrla zvezda filmova za odrasle: Glumica preminula u 24. godini, otkriven uzrok smrti

Extra

5 filmova boljih od knjige po kojoj su snimljeni

Lifestyle

Rođendan bez nje: Kada isključenje partnerke postane jasna poruka!

Domaći

TO JE PORNOGRAFIJA, SA MNOM NE MOŽETE TAKO: Naša glumica iznela sve detalje o izbacivanju iz serije

Domaći

EVO KAKO RUŠKA JAKIĆ IZGLEDA BEZ TRUNKE ŠMINKE Napunila 87 godina, a svi se pitaju da li je OVO moguće (FOTO)

Showbiz

Bizarna smrt zvezde filmova za odrasle: Poginula dok je snimala vrelu scenu utroje