Glumica filmova za odrasle otkrila čime se muškarci služe na snimanjima: Izgledaju uvek spremno, a zapravo...

Da nije sve uvek kao što izgleda na filmu, pa makar on bio i erotski, otkriva poznata zvezda ovakvih sadržaja!

Poznata glumica filmova za odrasle Abela Danger otkrila je detalj koji je šokirao sve, a odnosi se na to čime se njene muške kolege služe na snimanjima.

"Mnogo glumaca u industriji koristi mehaničke implantate", rekla je ona u podkastu na KFC radiju.

Kako funkcioniše “mehanički glumac”? Abela objašnjava da je reč o medicinskim implantima koji se aktiviraju pritiskom u predelu testisa, čime se izaziva veštačka erekcija. Neki modeli koriste pumpe.

"Izgledaju kao superheroji. Ne rade ništa, a sve funkcioniše savršeno," kaže Abela. I ne, ovo nije urbana legenda – glumica je pokazala slike glumca sa implantima uživo u emisiji.

Ovi implanti nisu tu zbog luksuza, već kao medicinsko rešenje za erektilnu disfunkciju, zdravstvene probleme, oporavak nakon povreda ili operacija. Kao i svaki zahvat, i ovaj nosi svoje rizike kao što su infekcije, mehanički kvar i smanjen osećaj.

Moguće komplikacije koje zahtevaju uklanjanje. Iako deluje kao naučna fantastika, u svetu industrije fantazije – ovo je realnost.

Autor: Nikola Žugić