Poseban dan za Gruovu udovicu: Čestitke stižu sa svih strana

Danica Andonov, udovica pokojnog repera Dalibora Andonova Grua, danas ima razlog za slavlje. Naime, njoj je danas rođendan, a čestitke stižu sa svih strana.

Danica vodi povučen život daleko od medija otkako je ostala bez supruga. Ona je na mrežama ipak ostala aktivna, a sada je podelila čestitke koje su joj uputili najbliži prijatelji.

- Lepoto, srećan rođendan, glasila je jedna od njih.

Inače, Danica je svim srcem bila uz pokojnog supruga, ma šta da je radio kada je posao u pitanju, te je i svoje snove stavila u drugi plan.

Dalibor je 2007. godine stupio u brak sa Danicom Prvulović. Kragujevčanka se godinama bavila manekenstvom, sve do svoje 25. godine kada je odlučila da zapostavi karijeru i posveti se porodici.

- Onog trenutka kada sam se zasitila modne scene, povukla sam se iz posla i posvetila porodici - rekla je bivša manekenka jednom prilikom.

Podsetimo, reper Dalibor Andonov Gru nastradao je 12. septembra, 2019. godine.

Prvi put nakon porodične tragedije, Gruova majka nedavno je otvorila dušu za "Blic" i sa knedlom u grlu progovorila o poginulom sinu.

"Sve su lepe uspomene, sem ove. Ovo je surova istina, sve drugo vezano za njega je lepo. Šta da kažem, jednom rečju - svaka majka bi poželela takvo dete, takvog čoveka... Mnogo mi nedostaje. Ne mogu da verujem da ga više nikada neću videti, eto...", priča ona i ističe koliko je ponosna na svog sina:

"Vrlo je voleo košarku, voleo je da pomaže drugima, mlade usmeravao da se bave kosarkamo, da sto manje budu na ulici... Jednom mi je prišla jedna starija žena, rekla mi je da ga videla samo na televiziji, ne sluša muziku, ali da joj je sin iz Amerike rekao: "Majko, da je više takvih ljudi, svet bi bio drugačiji", izustila je neutešna majka.

