Sloba Radanović na meti prevara: Odmah se oglasio i otkrio o čemu je reč

Već mesecima unazad vozačima stižu lažne poruke sa nepoznatih brojeva telefona u kojima se traži naplata navodno neplaćenih saobraćajnih kazni i obaveza. Najnovija žrtva ovog pokušaja prevare je i popularni pevač Sloba Radanović.

Međutim, Sloba Radanović nije naseo na ovu obmanu. Kako bi zaštitio svoje pratioce i javnost od sličnih situacija, on je uslikao spornu poruku i podelio je na svom Instagram nalogu. Tom prilikom je uputio jasan apel:

"Ne nasedajte na prevare! Ako vam stigne ovakva poruka, ignorišite je"

Oglasio se MUP

Povodom pojave lažnih SMS poruka o navodnim kaznama i popustima za plaćanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava saobraćajne policije, obaveštava građane da su uočene lažne SMS poruke u kojima se, zloupotrebom naziva državnih organa, građani dovode u zabludu da imaju izrečenu novčanu kaznu i pozivaju se da je plate putem prevarnih internet domena.

"Podsećamo da su i druge organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova u prethodnom periodu već upozoravale na slične internet prevare i naglašavamo da MUP nikada ne dostavlja obaveštenja o kaznama putem SMS poruka koje sadrže linkove za plaćanje, niti na taj način omogućava plaćanje novčanih kazni", navode iz MUP.

Pojašnjavaju da se zvanična komunikacija sa građanima u vezi sa saobraćajnim prekršajima vrši se isključivo preko portala eUprava, putem usluge elektronskog sandučeta (eSanduče).

"Pozivamo građane da ne otvaraju sumnjive linkove iz SMS poruka, ne unose lične i bankarske podatke na neproverenim sajtovima i da sve informacije proveravaju isključivo preko portala eUprava ili nadležnih organizacionih jedinica MUP-a. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da preduzima mere radi zaštite građana i sprečavanja zloupotreba", navode iz MUP.



Autor: N.B.