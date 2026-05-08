Sloljena zbog smrti bliske osobe: Senida ne dolazi sebi, oprostila se od NJEGA rečima koje kidaju dušu (FOTO)

Tuga!

Pevačica Senida Hajdarpašić proživljava težak period zbog gubitka bliske osobe, koju je smatrala bratom.

Ona se seda oglasila na svom Instagramu gde se oprostila od svog prijatelja kojeg je smatrala članom porodice:

- E moj Miki... dok putujem ka tebi, ti već putuješ negde daleko, gore... tamo gde si najviše voleo da budeš, a sada ideš još više. Naš brat, naša snaga, naš oslonac..srce se raspalo na hiljadu parčadi, neka ti Allah podari najlepše mesto u Dženetu, tvoje sestre i braća te vole zauvek - napisala je Senida.

Jednom prilikom pevačica je govorila i o svojoj majci koju je izgubila pre par godina:

- Od njene smrti je prošlo deset godina. Nije lako. Ni danas nije lako. Tada misliš da nećeš preživeti, ako se njoj nešto desi, idem i ja za njom, ali ono, tu si, ideš dan za danom. Kao lakše je, ali setiš se uspomena i pitaš se: 'Gde je ta osoba? Gde je ta osoba i zašto je nema?' Nije lako, pogotovo kada imaš teže dane. Baš je teško, ali ne smeš da se prepustiš tim momentima. Puno toga mi je ostalo od mame -

Njih dvije su imale odnos pun ljubavi i strahopoštovanja - kako kaže pevačica.

- Ona je stalno meni govorila da sam ja posebna. Da sam savršena. Neka rođaka onda kaže: 'Niko nije savršen.' Moja mama kaže: 'Moja Senida jeste.' Ja sam njoj bila super. Znala je da mi kaže da sam se popravila i onda ja znam da sam se ugojila. Bila mi je prijateljica, mogle smo da se smejemo i sve, ali čim me pogleda, nisam smela da pisnem. Čak ni u 27. godini, nisam smela da pisnem, to je bilo pre nego je preminula.

