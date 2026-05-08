Edita nastupila u sedmom mesecu: Oduševila stajlingom, a osmeh nije skidala sa lica (FOTO)

Pevačica Edita Aradinović, koja se nalazi u sedmom mesecu trudnoće, nastupila je u Beogrdu. Pevačica je blistala u stajlingu koji je privukao pažnju.

Edita se odlučila za belu rolka haljinu sa izrezima i šlicem, a preko koje je obukla sivi sako. Imala je puštenu kosu, a osmeh sa lica nije skidala.

Aradinovićeva je rešila da ubrzo ode u ilegalu i pripremi se za porođaj, do kojeg sitno broji.

Pevačica Edita Aradinović nedavno se oglasila na Instagramu. Objasnila je kako su se njeni pogledi na ljubav i odnose sa ljudima potpuno promenili, ističući da je najveći izazov prestati sa okrivljavanjem drugih i zaista zavoleti sebe.

- Nekad sam mislila da ljubav mora da se čuje, vidi, pa i da boli. Mnogo sam gledala filmove, pa sam čak umislila da će onaj ko te stvarno voli uvek biti tu za tebe, čuvati te, paziti i neće tražiti izgovor da bude ljut, besan i slično, jer teško je znati da je teško onom koga voliš, zar ne? Sada shvatam koliko to nema veze sa vezom. Koliko je zapravo najteže zavoleti sebe, verovati svojoj intuiciji, a ne traumi. Vežbati samopoštovanje, pa ga onda i zaslužiti. Davati bez očekivanja i bez „kontra usluga“. Biti sam, a ne biti usamljen. Ne biti žrtva svojih misli. I na kraju, ne kriviti druge za svoja osećanja, loše odnose i nesklad sa sopstvenim emocijama, željama i ciljevima - napisala je ona.



