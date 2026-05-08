Ovo ni on nije znao do skoro: Evo koja legendarna pevačica je baba Darka Lazića

Pevač Darko Lazić nedavno je iznenadio javnost otkrivši dugo čuvanu porodičnu tajnu.

Naime, on je obelodanio da mu je legendarna pevačica i jedna od najvećih zvezda osamdesetih, Vida Pavlović, zapravo baba.

- Nisam ni ja to znao do pre par godina, a nisam ni pominjao. Odrastao sam uz Vidu Pavlović, a nisam znao da mi dođe baba. Majka od moje majke i ona su od rođenih tetaka sestre. Do pre 10 godina nisam znao - ispričao je Darko.

- Dođe mi baba, ona je sestra moje babe - naglasio je za "Kurir".

Ko je bila Vida Pavlović?

Vida je bila jedna od najvećih estradnih zvezda osamdesetih godina. Vida je najviše patila zbog toga što nije mogla da se ostvari kao majka.

O ovoj bolnoj temi jednom prilikom progovorio je i njen drugi suprug, violinista Steva Jovanović.

- Kažu ljudi da brakove održavaju deca. Nije tačno! Pravi dokaz za to je Vidin i moj brak. Nažalost, nemamo dece, ali smo već dvadeset godina zajedno. Brak održavaju ljubav i razumevanje, a kad toga nema, ne pomaže ni desetoro dece. Na sreću, moja Vida ima razumevanja i ljubavi za sve oko sebe. Mnogo smo patili što nemamo decu. Lečili smo se, i ona i ja, ali očigledno je sudbina rešila da na ne dozvoli da postanemo roditelji. Kad smo shvatili da ne možemo imati dece, poželeli smo da usvojimo. Međutim, desilo se da Vidin sestrić - Laza koga smo oduvek obožavali, ostane bez oca. Uzeli smo ga kod sebe i rastao je sa nama. Vida je prema Lazi uvek bila kao majka. Ko da ne voli tako plemenitu ženu? - pričao je on svojevremeno.



Autor: N.B.