Trudna Silvija Nedeljković: Posle 17 godina borbe za potomstvo, stižu blizanci, golman i pevačica podelili divne vesti

Proslavljeni srpski fudbaler i golman Saša Stamenković i njegova supruga, nekadašnja pevačica Silvija Nedeljković, podelili su predivne vesti – nakon 17 godina ljubavi i čekanja, ovaj par očekuje bebe i to blizance.

Otkrivanje pola i saopštavanje radosnih vesti odigralo se na vrlo simboličan i emotivan način u Lučanima. Stamenković je na fudbalski teren pozvao svoje saigrače iz lučanske Mladosti, ali se ovoga puta nije našao na golu, već u ulozi izvođača udarca.

Njegov prvi udarac oslobodio je plavi dim, a potom i roze, dok je drugi potvrdio da u porodicu stižu dve bebe.

Nakon ovog neobičnog otkrivanja, usledila je dirljiva scena u petercu gde se golman našao u emotivnom zagrljaju svoje supruge Silvije.

Silvija o borbi za potomstvo

Silvija je otvoreno za "Blic" pričala o borbi za potomstvo.

- Upravo te ta vera vodi napred. Ovo nije tužno i ne želim da se ovo gleda na tužan način zato što mnogo žena to prolazi, možda i duže nego ja. Teško je kada ideš na vantelesne, teško je kada izgubiš bebu, teško je da se vratiš iz toga. Meni se pre dve godine desilo da sam mislila dva, tri meseca nakon gubitka da ne može dalje, da više nema dalje i da je to to. Međutim, ta vera i to nešto me je vratilo na pravi put i opet mi dalo tu snagu. Želim da ženama kažem da ne treba odustajati. Dokle god smo mi sa dve noge na zemlji, žive, zdrave i prave to je moguće. I kada su prognoze lekara nikakve desi se čudo. Meni se konkretno desilo čudo. Mislim da je sve to nešto što nas još više ojača, šta treba da nas pogura napred. ne treba da se odustaje. Nažalost to je sastavni deo naših života. Svaki drugi par se bori sa sterilitetom i to je jedna tužna istina svih nas. Ne vidim ništa loše da se priča o tome, da podržavamo jedni druge da se apeluje da žene pričaju o tome. Jer možda bi dale savet nekome šta je ona prošla i možda bi nekom pomogle. Da li je to ishrana, način života, odnos prema sebi... Mnogo parova ulaze u krize, probleme kada im se dogodi gubitak, te negativne čuvene bete. Sve je to teško. Teško je nama ženama koje treba sve to da iznesemo. Ali teško je i muškarcima. Znam da i moj Saša sigurno na sebi težak način proživljava. Neće plakati, ali na muški način vidim da pati. Međusobna podrška je bitna. Tu je snaga, ta srž uspeha, ta povezanost, i sam šlag na torti je ta vera da ne treba odustajati. Treba verovati, samo pozitivno i to će doći. Samo je božja volja u pitanju- rekla je ona.

Autor: N.B.