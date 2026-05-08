Poginuo muzičar (20): Tužne vesti podelio njegov bend

Izvor: Dnevnik.hr

Bubnjar Borna Jurički (20) tragično je izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak uveče.

Nesreća se odigrala na autoputu A3 kod Ivanić-Grada u Hrvatskoj, 7. maja u 21:43 časova. Kako se navodi, u ovom teškom udesu učestvovali su automobil u kojem se nalazio nesrećni mladić i teretno vozilo sa prikolicom.

Oglasio se njegov bend

Zbog tragedije se oglasio i bend čiji je Jurički bio član, emotivnim rečima su se oprostili od njega.

- Ne možemo da verujemo da ovo pišemo i da ovo moramo da izgovorimo naglas. Ostali smo bez našeg Borne. Izgubili smo jedan deo sebe. Trenutno ne možemo više reći jer sve reči su suvišne, osim da te volimo Borna, deo si naše porodice i jednog dana, negde dalje, ponovno ćemo se sresti - poručili su iz benda Druga dimenzija u kojem je Jurički svirao.

Autor: N.B.

