Sinovi naše glumice su pravi šmekeri: Ne zna se koji bole izgleda, a obojica su uspešni u svojim profesijama

Glumica Lidija Vukićević iz braka sa nekadašnjim fudbalerom Mitrom Mrkelom ima dvojicu sinova Andreja i Davida Mrkelu. Sin Andrej je nedavno sa partnerkom Našom dobio ćerku Dariju.

Lidija je jednom prilikom otkrila kako je njena prijateljica komentarisala njene sinove.

- Imaju porodičan kod, tradicionalni odnos i vole da kažu: "To je naše porodično okupljanje" - rekla je na početku Lidija, pa istakla šta je šokiralo njenu drugaricu.

- Skoro je bila jedna prijateljica... Andrej je odlazio, pošto živi na Voždovcu, i poljubio je mene, pa Davida, a ona je rekla: "Od kada to nisam videla, da se braća ovako slažu". Najsrećnija sam zbog toga, to je ogromna stvar u današnje vreme - dodala je glumica.

Pričala je Lidija i o tome kako sinove neće pritiskati da se žene i dobiju decu.

- Besmisleno mi je da ih pitam, to se radi kada čovek poželi... Imaju devojke, dugo su u vezama. Primitivizam je pitati, jer na brak i ljubav gledam drugačije, to je iz emocije, nije nešto u fazonu - došle su godine, pa se mora. Ne mora se ništa - dodala je ona.

Andrej je krenuo očevim stopama i uspešan je fudbaler, a bio je i član mlade reprezentacije Srbije. S druge strane, David je odabrao drugačiji put i on je pilot.

Glumica Lidija Vukićević nije krila sreću zbog toga što je unuka Darija ušla u njen život.

- Darija je jedna lutka, već sada se vidi da ima divnu narav. Inače, u horoskopu je račica, kao i ja. Mnogi mi kažu “liči na tebe”, a kad pogledam moje slike iz detinjstva i sama uočim sličnost. Naravno, ima tu i Andreja i Nađe - rekla je ona, pa dodala da u ovoj godini očekuje svadbu sina.

- Andrej planira svadbu, to je već izvesna stvar. David dugo živi sa devojkom, pa se ne bih iznenadila da i on odluči da stane na “ludi kamen”. Biće svadbe, biće opet i neka bebica, i samo neka je na radost - naglasila je ona.



