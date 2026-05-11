Nije znao da su rod: Ova čuvena pevačica je baba Darka Lazića!

Pevač Darko Lazić nedavno je iznenadio javnost otkrivši dugo čuvanu porodičnu tajnu - da mu je legendarna Vida Pavlović zapravo rodbina.

Kako je ispričao, za ovu činjenicu ni sam nije znao sve do pre nekoliko godina.

- Nisam ni ja to znao do pre par godina, niti sam ikada pominjao. Odrastao sam uz Vidu Pavlović, a nisam znao da mi je zapravo baba. Majka moje majke i ona su rođene tetke, sestre - rekao je Darko.

- Dođe mi baba, ona je sestra moje babe - naglasio je Lazić.Vida Pavlović važila je za jednu od najvećih zvezda narodne muzike osamdesetih godina. Iza bogate karijere krila se i lična bol - činjenica da nije mogla da se ostvari kao majka.

O toj temi govorio je i njen drugi suprug, violinista Steva Jovanović, ističući da ih je upravo ljubav održala uprkos svemu.

- Kažu ljudi da brakove održavaju deca. Nije tačno. Pravi dokaz za to je Vidin i moj brak. Nažalost, nemamo dece, ali smo već dvadeset godina zajedno. Brak održavaju ljubav i razumevanje, a kad toga nema, ne pomaže ni desetoro dece. Mnogo smo patili zbog toga. Lečili smo se i ona i ja, ali očigledno je sudbina odlučila da ne postanemo roditelji - pričao je on svojevremeno.

Ipak, njihovu prazninu donekle je ispunio Vidin sestrić, koga su primili u svoj dom i odgajali kao sopstveno dete.

- Kada je ostao bez oca, uzeli smo ga kod sebe. Rastao je sa nama, a Vida je prema njemu uvek bila kao majka. Ko da ne voli tako plemenitu ženu? - zaključio je Jovanović.

