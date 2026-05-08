Prijateljstvo krunisali kumstvom: Aca Ilić krstio čerku Mirka Kodića, pa otkrio šta joj je poklonio za 18. rođendan! (VIDEO)

Pink.rs na licu mesta!

Poznati harmonikaš Mirko Kodić danas je organizovao gala slavlje povodom punolestva njegove čerke Rebeke. Naša ekipa nalazi se na licu mesta i prati sva dešavanja sa proslave.

Među prvim gostima došli su Aca Ilić i Biljana Jevtić.

- Da li pamtite neku anegdotu prijateljstva sa Mirkom? - glasilo je pitanje.

- Da, prijatelji smo i to smo krunisali kumstvom krštenjem male Rebeke. kumstvo, prijateljstvo, kolege, radili smo dosta dugo. Kumstvo se poštuje, ne možemo da se posvađamo - rekao je Aca.

- Moram da kažem da su oni divni kumovi i da drže do toga - dodala je Biljana Jeftić.

Aca i Biljana su za poklon Rebeki doneli kovertu, a on je otkrio šta piše u čestitki.

- Srećan ulazak u svet odraslih od kumova - rekao je Aca.

Autor: A. Nikolić