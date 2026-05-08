Slavlje nakon razvoda: Goga Gačić se oglasila, čestitke stižu sa svih strana!

Prema sopstvenom priznanju, danas "pre svega slavi svoj mir"

Pevačica Gorana Goga Gačić danas, 8. maja, proslavlja svoj 36. rođendan. Tim povodom ona se oglasila na društvenim mrežama, pa je uz niz profi fotografija istakla kako sada "pre svega slavi svoj mir".

- Danas slavim svoj mir, više nego bilo šta drugo - potpisala je svoju objavu ona, te izmamila i brojne čestitke kako fanova, tako i prijatelja koji je onlajn prate.

Goga, podsetimo, nedavno je potpisala papire za razvod braka. Krah je usledio nakon što je od strane supruga - takođe pevača - Marka Gačića doživela prevaru.

- Da, tačno je, potpisali smo papire za razvod braka. Sa decom sam u kući, obaveze, u gužvi sam... Čeka se sudska odluka - izjavila je onda pevačica, koja će po pomenutoj odluci i zvanično ponovo postati slobodna žena.

Autor: A. Nikolić