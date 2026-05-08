Mina Lazarević muža prijavila za nasilje, a sad se u javnosti pojavila sa novim dečkom (FOTO+VIDEO)

Naša glumica na koncertu Nine Badrić sa partnerom!
Mina Lazarević uživa u novom životnom poglavlju, što potvrđuju i najnovije fotografije sa njenim partnerom. Par je večeras prisustvovao koncertu Nina Badrić u Beogradu, gde su iz prvih redova zajedno uživali u poznatim hitovima regionalne muzičke zvezde.
Naime, Mina Lazarević, poznata po brojnim ulogama u domaćim serijama, bila je odlično raspoložena i tokom večeri nije skidala osmeh sa lica, dok je kraj nje sedeo njen partner i kolega Vladimir Posavec Tušek.
Iako svoju privatnost nastoje da zadrže za sebe, ovaj zajednički izlazak potvrdio je da su u srećnoj i stabilnoj vezi.
Podsećanja radi, Mina je svog drugog supruga Gorana Stanića sa kojim ima dvoje dece u policiji prijavila za nasilje. Kako se pisalo 2015, nakon svađe supružnika došlo je do ponovnog fizičkog nasilja nad glumicom. Stanić je besan tada zapucao iz automatske puške, i susedi su i pozvali policiju. Patrola je došla u stan i zatekla pretučenu Minu. Kod Stanića su nađene i kapisle za detonator, pa ga je policija osim za nasilje u porodici, sumnjičila i za izazivanje opšte opasnosti i nezakonito držanje oružja i municije.
