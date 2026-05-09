EVO KOME JE PRIPAO PENTHAUS NEDE ARNERIĆ! Komšije progovorile o slavnoj glumici, evo šta su rekli!

Posebno su je voleli u komšiluku, gde je često posećivala frizerski salon i družila se sa zaposlenima. Komšinice ističu njenu dobrotu, iskrenost i autentičnost, kao i poseban odnos prema ljudima.

Prošlo je gotovo šest godina od smrti čuvene srpske glumice Nede Arnerić. Ekipa Blica nedavno je posetila beogradsko naselje Vračar, kraj u kom je glumica provela svoje poslednje godine, kako bi od njenih sugrađana saznali po čemu je danas pamte, kakva je bila u svakodnevnoj komunikaciji i ko danas živi u njenom nekadašnjem domu.

Zaposlena u frizerskom salonu koji se nalazi preko puta zgrade u kojoj je glumica živela, Zdravka Petrović, ima samo reči hvale za Nedu, ističući da se kod njih često sređivala i da je bila deo njihove porodice. Glumica ih je vodila na svoje predstave, a nakon toga su zajedno išle na piće.

Zdravka se sa posebnom emocijom priseća glumičinog karaktera:

- Ona je bila jako nežna i ljupka osoba, to se na sceni možda i nije toliko videlo, koliko kada ona dođe i porodično podeli svaki trenutak sa nama. Ona je žena iz naroda. Pamtiću je po toj nežnosti i ljupkosti, iskrenosti, po tome što nije bilo te maske koju svi drže. Ona je kao čovek zračila dobrotom i nekom specijalnošću”.

Takođe, prisetila se i jedne zanimljive anegdote:

- Meni je najdraže bilo, ostala mi je uspomena kada je sedela na terasi i čitala knjigu, pa nam rekla: 'Jao zašto ja čitam, kad je meni lepše vas da slušam' i zatvori knjigu”. Zdravka dodaje da takvi ljudi nikada ne odlaze u zaborav, te da Neda nikada nije bila zahtevna, već jednostavna žena sa autentičnim izgledom.

Uvek prijatna i ljubazna komšinica

Da je Neda Arnerić bila izuzetna i u komšijskim odnosima, potvrđuje i Nadica, komšinica iz zgrade u kojoj je glumica provela poslednje godine života. Ona ističe da je Neda bila izvrsna glumica koja je ostavila veliki trag u filmskom svetu, ali je pre svega pamti kao dobru i izuzetno lepu ženu.

O njihovom odnosu Nadica kaže:

- Pamtimo je kao jako prijatnu i ljubaznu komšinicu, sretale smo se tu, i jedan period života je živela u ovoj zgradi. Imale smo komšijski odnos, nije ona dugo živela ovde, ali kada je živela, uvek se javljala i bila je jako prijatna”.

Kome je pripao penthaus na Vračaru?

Neda je živela u penthausu koji se nalazi na četvrtom spratu zgrade na Vračaru. Iako su danas roletne na prozorima ovog stana spuštene, komšije otkrivaju da on nije prazan. Stan je, kako navode, ostao u nasledstvu porodice.

Na pitanje da li neko danas tu stanuje, komšinica odgovara:

- Da, da živi tu neko, mislim da je to neko od naslednika, stan je ostao u porodici.

Inače, Neda se više puta udavala.

Autor: S.Z.