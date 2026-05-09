Nisam to podržavala od starta: Emina Jahović otkrila čime joj se sin bavi u Istanbulu, a evo kakvog muškarca želi pored sebe (VIDEO)

Pevačica Emina Jahović otvorila je dušu o modernim vremenima i priznala da joj uprkos velikom uspehu nedostaju iskrena prijateljstva i „organska” druženja kakva su postojala nekada.

Pevačica je sa ponosom govorila i o svojim sinovima koji grade život u Istanbulu. Pored porodičnih tema, Emina Jahović je iskreno progovorila o bolnom gubitku oca koji ju je obeležio u detinjstvu, ali i otkrila kakav muškarac jedino može da osvoji njeno srce.

- Na mladima svet ostaje, a ja se osećam dobro u svojoj koži. Nekada je bilo mnogo bolje i lepše, bilo je mnogo više kontakta između ljudi, nažalost sve se promenilo. Drago mi je i što se pop muzika vraća na velika vrata. Nedostaje mi organsko druženje, bilo je mnogo više ljubavi i prijateljstva iskrenog i pravog - rekla je Emina Jahović, pa progovorila o sinovima:

Sinovi su u Istanbulu, lepo im je. Jaman je počeo da radi odavno, bavi se di-džejingom, nisam to podržavala od starta, ali kada vidim koliko on to voli moram da stanem uz njega.

Takođe, Emina je progovorila i o tome šta to mora da, posle svih nedaća kada je ljubav u pitanju, poseduje njen budući partner.

- Treba da ima tu osobinu da prihvati aposlutno svaku moju manu i vrlinu, onako kako jedan muškarac zna to da uradi. Iskrenost i biti ono što jesi je najvažnija stvar - rekla je pevačica, pa otkrila koji period života je za nju bio jako težak:

Ja sam dobro živela sa svojom porodicom, otac mi je preminuo sa 12 godina, to me je potreslo najviše kao dete, ali sada sam zadovoljna što sam srećna i zdrava"

Autor: Nikola Žugić