Dragan Nikolić zbog jedne stvari nije slavio rođendan: Legendarni glumac nosio veliku tugu u srcu

Dragan Nikolić poslednjih godina nije slavio svoj rođendan zbog smrti svog brata Miroslava, koji mu je bio velika podrška.

Dragan Nikolić bio je jedan od najvećih i najvoljenijih glumaca jugoslovenske i srpske kinematografije, čovek čije su uloge i harizma obeležile čitave generacije. Rođen 20. avgusta 1943. godine u Beogradu, „Gaga“ je ostavio trag koji se i danas prepoznaje u domaćem filmu i televiziji — ali njegov život bio je isprepletan i ličnim tragedijama koje su ga obeležile zauvek

Jedna od njih vezana je upravo za datum njegovog rođenja. Na 20. avgust, dan kada je slavio život, preminuo je njegov stariji brat Miroslav - osoba koju je Nikolić smatrao svojim uzorom i životnim osloncem. Nakon te smrti, glumac više nikada nije želeo da obeležava rođendan.

- Uglavnom smo živeli po ulicama Beograda, nije bilo kompjutera ni igračaka, sami smo smišljali igre. Na mene je veliki uticaj imao i moj stariji brat Miroslav, danas pokojni. Bio mi je životni učitelj i uzor u mnogim stvarima. Video bih i gde on greši, pa sam tako mogao da ispravim svoje ponašanje – govorio je Nikolić, ne krijući koliko ga je brat oblikovao.

Kakav je Gaga bio iza kamera

Bliski prijatelji iz sveta filma i pozorišta svedočili su i o drugoj strani njegovog života, onoj manje vidljivoj publici. Glumac Dragan Ćosić jednom prilikom otkrio je detalje koji oslikavaju njegovu privatnu borbu i strahove.

– Pio je votku ili škotski viski star 12 godina, to mu je bilo piće. Poslednje dve-tri godine je prestao da pije. Bio je u velikoj panici pošto je i brat preminuo od toga. Kao da danas to gledam. Došao je tog dana ovde, uhvatio se za stomak i rekao mi: „Ja sam ispljunuo krv“. Tada smo se svi skamenili – ispričao je Ćosić.

Čudne slučajnosti

Zanimljiva, gotovo sudbinska podudarnost vezuje Nikolića i bivšeg predsednika SR Jugoslavije Slobodan Milošević — obojica su rođena 20. avgusta, a preminula 11. marta, u razmaku od deset godina.

Milošević je preminuo 2006. godine u Hagu, u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala, a zvanično je uzrok smrti bio infarkt. Tačan isti datum, 11. mart, obeležio je i kraj života Dragana Nikolića 2016. godine u Beogradu.

Legendarni „Gaga“ sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, ostavljajući iza sebe filmografiju i uloge koje su odavno postale deo kolektivnog pamćenja.

Autor: Nikola Žugić