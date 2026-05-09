IZA OVOG OSMEHA, KRIJE SE BOCKANJE U STOMAK, KONTRAKCIJE... Ivona Polumenta o teškim danima pred porođaj: Kao super sam, fit sam, nikad bolje i lepše, a...

Supruga Dade Polumente otkriva kako se nosi sa izazovima pred porođaj, uprkos savršenom izgledu i osmehu na licu!

Ivona Polumenta, supruga pevača Dada Polumente, uskoro će na svet doneti treće dete, a sada je iskreno progovorila o izazovima kroz koje prolazi u trudnoći.

Ivona je na društvenim mrežama podelila fotografiju u elegantnoj crnoj haljini, ali je istakla da se iza njenog osmeha krije naporan period i svakodnevne poteškoće.

- Iza ovog osmeha i divnog autfita i izgleda kao "super sam, fit sam, nikad bolje i lepše" kriju se neprospavane noći, nervoza 24/7, ja koja ujedam sve oko sebe, problemi sa probavom, lažne kontrakcije, milion puta ustajanje u toku noći u toalet, mazanje stomaka svaki dan protiv strija, bockanje injekcijama u stomak protiv trombofilije, brojanje svih silnih suplemenata da slučajno nešto ne preskočim jer ako preskočim ode gvožđe dole i tako - napisala je ona.

Podsetimo, Ivona se nedavno prisetila venčanja sa Dadom.

- Naše venčanje je jako specifično...Mi smo se venčali u Švedskoj, pošto tamo živi njegova porodica i ja sam tamo rodila prvu ćerku. Morali smo sve to na brzinu da odradimo zbog papira, prezimena i priznavanja...Na kraju smo se venčali u dnevnoj sobi stana njegovih roditelja, mislim da smo dobar primer da nije to bitno, da nije merilo nekog gala slavlja. Planirali smo, pošto nismo nikada nikakvo gala slavlje napravili, a imamo mnogo razloga za to, sada već posle toliko godina. Zakažemo venčanje za 5. jul ove godine, i matičara i sve uradimo i ja zatrudnim, termin porođaja je 5. jul - rekla je Ivona u emisiji "Magazin In".

