Prva slika unutrašnjosti vile od 300.000 evra! Pevačica pokazala kako izgleda zdanje na Avali poznatog estradnog para (FOTO)

Pevačica Marta Savić, supruga Mileta Kitića, proslavila je svoj 60. rođendan u velikom stilu na njihovom luksuznom imanju na Avali.

Iako se pre više godina povukla sa estradne scene i retko se eksponira u javnosti, Marta Savić je na proslavi oduševila besprekornim i modernim izgledom, dokazujući da su za nju godine samo broj.

Rođendanska proslava bila je retka prilika da se vidi unutrašnjost raskošnog doma porodice Kitić, čija se vrednost procenjuje na 300.000 evra. Ovaj privatni raj na Avali važi za jedan od najlepših domova poznatih ličnosti, a nudi im potpunu intimu jer nemaju komšije.

Kuća je zaštićena zidinama i visokom ogradom, a na asfaltiranom prilazu ističe se velika crna kapija. U dvorištu se nalazi prostrani bazen, dok je prekoputa imanja smešteno polje kukuruza.

Razlog za selidbu i traženje mira van Beograda, svojevremeno je pojasnio i njen suprug:

- Radim neku kućicu na Avali, imao sam neki plac gore. Kako manje radim, a u gradu nemam obaveza, sve ću više biti tamo. U kući u Beogradu već gubim privatnost, zidaju se zgrade oko mene. Na Avali sam imao plac i nešto ćemo napraviti gore da uživamo".

Elegancija i proslava sa prijateljima

Uprkos dugoj medijskoj pauzi, Martin stil i harizma ostali su nepromenjeni. Pevačica je na slavljeničkoj fotografiji pozirala pored fontane sa svojom bliskom prijateljicom i koleginicom, Brankom Sovrlić, a obe dame su za ovu priliku bile maksimalno sređene i elegantno obučene.

