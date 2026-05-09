Čuvam te u svakom otkucaju srca: Mirza Selimović se oglasio na važan datum, reči koje je uputio majci kidaju dušu

Pevač se oglasio povodom njenog rođendana, koji bi proslavila da nas nije rano napustila!

Pevač Mirza Selimović ostao je pre dve godine bez majke, koja je iznenada preminula, a sada je na važan datum objavio njenu fotografiju uz tekst koji je mnoge dirnuo. Naime, pevač se oglasio povodom rođendana, koji bi proslavila da nas nije rano napustila.

- Tamo gde su meleci, tamo je i tvoja plemenita duša. Danas bi slavili tvoj 59. rođendan, a mi te čuvamo u svakom otkucaju srca. Draga mama fališ nam, tvoj Mirza - stajalo je u objavi pevača.

Pričao javno o smrti majke

Podsetimo, Mirza je pričao o tome koliko je teško podneo odlazak majke.

- To je najveći šok i udarac koji čovek može da doživi, kad god majka da ode, nisi spreman za to. To je jedna neraskidiva veza između mene i nje, bili smo ogledalo jedno drugom. Malo mi je teško o tome da pričam – rekao je Mirza i nastavio:

Kada sam postao svestan kuda sve to vodi, to me je jako pogodilo, kao da sam i bio spreman za to. Možda sam bio spremniji nego moji. Video sam kuda sve to vodi, da je to neizlečiva bolest. Drago mi je što sam dao sve od sebe da pomognem, da joj olakšam, da budem tu. I ona je bila tu uz nas, tih zadnjih dana sam bio sa njom.

