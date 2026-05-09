TORTA U OBLIKU SRCA I VATROMET! Ovako je Goga Gačić slavila rođendan nakon razvoda: Usred restorana dobila iznenađenje (FOTO)

Pevačica Goga Gačić juče je napunila 36 godina. Ona je rođendan proslavila u jednom restoranu, a delić atmosfere je podelila sa pratiocima na društvenim mrežama.

Goga Gačić je nakon turbulentnog perioda i razvoda odlučila da sa prijateljicama proslavi rođendan, a one su otišle u je jedan restoran gde je bila uživo muzika.

U jednom trenutku, njen kolega je prekinuo repertoar i počeo da peva rođendansku pesmu, a konobar je prišao za Gogin sto sa tortom u obliku srca, vatrometom i svećicom. Pevačica je zamislila želju, a potom oduvala svećicu.

Podsetimo Goga se oglasila za Blic nakon što je potpisala papire za razvod od kolege Marka Gačića koji joj je bio neveran.

- Da, tačno je danas smo potpisali papire za razvod braka, sa decom sam u kući, obaveze, u gužvi sam. Čujemo se drugi put. Čeka se sudska odluka - rekla je ona za "Blic".

Da podsetimo, brak estradnog para propao je nakon Markove prevare.

- Uspeli su, preko advokata, da se dogovore oko svih detalja, kako bi mogli sporazumno da se razvedu. Deca će, naravno, živeti sa Gogom. Čeka se još potvrda suda i onda će oboje biti slobodni. Goga zaista jedva čeka da se sve završi - rekao je izvor blizak pevačici Gorani Gačić i pevaču Marku Gačiću.

Autor: Nikola Žugić