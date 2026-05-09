Niko me nije pitao da li imam hleb da jedem, RAZAPINJALI SU ME: Milica Dabović se rasplakala zbog agonije kroz koju je prošla, pa priznala: I kad sam medalje osvajala govorili su mi da sam KU*VA

Olimpijska šampionka i nekadašnja košarkašica Milica Dabović, usled teškog perioda u životu, kako je sama isticala u oglašavanjima za medije i na mrežama, morala je da uzme život u svoje ruke, pa je tako, da bi zaradila novac za osnovne životne potrebe, otvorila nalog na platformi za odrasle, na Onlifensu.

Govoreći na ovu temu u emisiji "Magazin In", Milica Dabović se rasplakala, ističući da će ona hodati ponosno sve dokle god je ona svom sinu Stefanu najbolja mama na svetu, pa i omiljeni sportista.

- Kada si donela ove odluke koje si donela i kada si bila na meti kritika, šta te je više zabolelo, jer si majka, žena, imala si olimpijske medalje. Šta te je više zabolelo, nerazumevanje okoline ili osuda – pitala je Sanja.

- Pa, znaš kako, ja sam baš osetljiva, mene je bolelo sve. I kada sam igrala košarku govorili su mi da sam ku*va i kada sam otvorila Onlifens, govorili su mi: „ku*vo“. Kada nisam imala hleba da jedem, kada sam sa stomakom do zuba išla u fast fud kod drugarice, uvek su govorili. Niko od tih ljudi me nije pitao da li imam hleba da jedem. I dok god sam mom sinu najbolja mama na svetu, kao što je danas napisao o sportisti kojeg on voli, svojoj mami, da sam najbolja mama na svetu, ja ću da šetam ponosno! Mene pare nisu promenile, ja ću biti ono što sam uvek, voleli su me zbog toga kakav sam čovek – rekla je Milica kroz suze, te je dodala:

Meni mogu da kažu šta hoće, i da sam najgora, i da sam ovo i ono, ali dete kada mi diraju koje ja hranim, ja sam osam godina sama sa tim detetom, jedino ja znam kako mi je u moja četiri zida. Ja da nemam ovakav karakter, tri puta bih se do sada ubila, razapinjali su me na lomači! Za sve sam bila kriva, bila sam najgora, a to što idem u 22h uveče da spavam, ne možete da me vidite da sam pijana i nadr*girana i da se jeb*njam, to nije bitno uopšte. Nije bitno što živim sportski život, i što sam 35 godina igrala košarku, ali sam najgora majka što imam Onlifens.

Autor: Nikola Žugić