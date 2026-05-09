KO JE NOVI DEČKO GLUMICE MINE LAZAREVIĆ?! Kolege im uletele u garderobu, a onda se prvi put pojavili u javnosti! Evo zašto se zaljubio u nju

Glumica Mina Lazarević (50) blista u novom poglavlju svog života sa kolegom i emotivnim partnerom Vladimirom Posavcem Tušekom.

Iako su svoju vezu tek nedavno ozvaničili, ljubavna priča ovog para razvila se kroz zajednički rad na pozorišnoj sceni, a publika je nedavno imala priliku da ih prvi put vidi zajedno u javnosti.

Svoju stabilnu i srećnu vezu par je pokazao zajedničkim izlaskom u Beogradu na koncert pevačice Nine Badrić. Mina i Vladimir seli su u prvi red kako bi uživali u hitovima, a glumica, obučena u elegantnu, ali opuštenu crnu kombinaciju, sve vreme je bila vidno raspoložena i nije skidala osmeh sa lica.

Od poslovnih partnera do stvarne ljubavi

Njihova bliskost proistekla je iz zajedničkog rada na autorskoj kabare predstavi "Ljubav iza kulisa", koja sabira njihova lična životna iskustva i iskustva njihovih prijatelja glumaca srednjih godina. Proces stvaranja tekao je glatko, što je Mina i objasnila u zajedničkom intervjuu:

- Mi smo dva raka, znamo kako to funkcioniše. Jako lako smo prošli taj proces, uz kaficu. Sve te scene i dijalozi su se dešavali u nekom brifingu uz kafu. Prvo to ispričamo, pa zapišemo," ispričala je glumica.

S druge strane, Vladimir, koji je studije glume završio u Prištini i tokom karijere promenio devet pozorišnih ansambala, otkrio je kako je izgledao rad sa osobom sa kojom je i privatno blizak.

- Meni je ovo prvo iskustvo... Nama je to bila igra. Mi smo emotivni partneri godinama, ali to nismo znali uopšte - rekao je kroz smeh Vladimir, dodajući da predstava nosi lakoću koju imaju i u međusobnom odnosu.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Hit situacije u garderoberu i vedar duh

Iako su dugo smatrani samo bliskim prijateljima i kolegama, njihova veza je privukla pažnju i na samom poslu. Vladimir se prisetio kako su kolege reagovale na njihovu predstavu:

- Reakcije kolega su odlične, mnogi su bili na pretpremijeri, a sada su nam uleteli u gaderobu nakon što smo završili predstavu. Super su reakcije, ako je suditi po aplauzu rekli bismo da je sve bilo kul," izjavio je Vladimir. Ubrzo nakon takvih trenutaka, par je morao i zvanično da potvrdi svoju vezu.

Njihov odnos odlikuje ogromna međusobna podrška i pozitivan stav prema životu, a Vladimir nije štedeo reči hvale za svoju partnerku:

- Mina se stalno smeje, puna je života, traži ono nešto što je raduje u svakom danu - istakao je glumac, naglašavajući da se svaki dan u kojem urade nešto dobro može nazvati "pobedom".

Autor: Nikola Žugić