Tiho sam mu pevao u bolnici, kao da se nasmejao: Ovaj pevač je pred smrt posetio Halida Bešlića

Regionalnu muzičku scenu potresao je odlazak legendarnog Halida Bešlića, koji je preminuo u 71. godini na odeljenju onkologije!

Dok se javnost i obožavaoci opraštaju od čoveka čiji je glas obeležio epohe, posebno je odjeknula dirljiva i intimna poruka njegovog prijatelja i kolege Dina Merlina.

Prisećajući se poslednjeg susreta u bolnici, tokom jedne kišne, oktobarske sarajevske noći, Merlin je opisao kako je Halidu tiho pevao njihovu zajedničku pesmu, na šta mu je on uzvratio blagim osmehom.

- Veliki, neponovljivi Halid Bešlić. Topla duša bosanska. Bez hile, bez koristi za sebe. Stigao sam da se oprostim. Kišna, oktobarska sarajevska noć. Pevao sam mu tiho našu pesmu. Kao da se u trenutku blago nasmešio. Bele, čiste priglavke (prim. aut čarape). Dugo sam ih milovao i mislio: 'Putuj, bijela ptico, ti imaš s čim pred Gospodara'. Volim te mnogo. Tvoj Dino - napisao je Dino na mrežama nakon što je saznao da mu je kolega preminuo.

Ceo region ga ispratio na večni počinak

Inače, sahrana Halida Bešlića bila je ispraćena regionalno, a zvezdu su na večni počinak ispratili pored porodice i prijatelja, brojne kolege sa estrade, sa kojima je bio, ali i nije bio blizak.

Autor: Nikola Žugić