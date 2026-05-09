Sin pevačice Šer u problemu, majka mu više ne šalje pare: Ovako sad stoje stvari!

Ilajdža Blu Olman, kog je Šer dobila sa sada pokojnim Gregom Olmanom, navodno je ostao bez 10.000 dolara mesečno viška "koliko mu je majka ranije slala", usred krize oko starateljstva. Prema sudskim dokumentima do kojih je došao "Daily Mail", Olman je zatražio smanjenje alimentacije koju plaća, a kao razlog je naveo Šer.

Kako tvrdi, poznata majka prestala je da mu "uplaćuje pomoć još u avgustu 2021. godine".

Iz tog razloga on mesečno raspolaže "s 10.000, a u stvari sa oko 6.790, nakon što plati porez".

Kako trenutno, inače, još uvek zakonitoj supruzi mora da daje 6.500 dolara mesečno, njegovi advokati zatražili su da se ta suma smanji na 1.651. Uz to, naveli su da Ilajdža "očigledno nije uložio nikakve napore da postane finansijski nezavisan od njihovog rastanka, 2021".

Sledeće ročište zakazano je za 17. jul.

Autor: Nikola Žugić