Umro Paganini: Potresna vest za celu estradu

Srpski muzičar Aleksandar Petrović, poznatiji kao Paganini, umro je u 57. godini

Tužna vest saopštena je na društvenim mrežama. Sahrana muzičara Aleksandra Petrovića će biti održana 10. maja na Novom groblju u Trsteniku, a od nje su se oprostili prijatelji.

- Sa velikom tugom obaveštavamo javnost da nas je napustio naš dragi sugrađanin, kolega i prijatelj, Aleksandar Petrović – Paganini. Pamtićemo ga kao vrsnog violinistu, dobrog čoveka i dugogodišnjeg radnika Opštinske uprave Trstenik, koji je svojom muzikom i dobrotom ostavio neizbrisiv trag.

Sahrana će se obaviti 10. maja u 14.00 časova na Novom groblju.

Neka mu je večna slava i hvala - stoji u oblavi.

