Teška nesreća na novosadskom putu: Poginuo član poznatog srpskog benda

Izvor: pink.rs/telegraf.rs, Foto: Printscreen YouTube/SNB official ||

Na starom putu Novi Sad - Beograd kod mesta Banstol motociklom u saobraćajnoj nesreći život je izgubio dugogodišnji bubnjar benda SNB iz Novog Sada, Miroslav Popov - Mićko.

Vest o smrti je objavio bend na svojim društvenim mrežama, a od Miroslava se opraštaju porukama mnogi bendovi Srbije i regiona koji su ga znali kao mirnog, staloženog, dobrog prijatelja, ali i energičnog bubnjara koji je davao ovom bendu ritmičku raznolikost, piše Headliner.

Sa bendom je skoro objavio album “Mutne svetlosti”, ali i početkom godine svirao u Beogradu kao support Exploitedu.

