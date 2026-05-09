Ana Nikolić joj pretila dok je bila u bolnici?! Velika ispovest Raletove bivše žene Coke: Moraću da sednem sa njom!

Bišva supruga kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, Slavica Ratković Coka rešila je da otvori dušu i progovori o odnosu sa Raletom.

Ona nije štedela reči o krahu braka, ali je u tom razgovoru koji je imala za Blic, pričala i o Raletovoj vezi sa pevačicom Anom Nikolić.

- Moje mišljenje je da on to izaziva u ženama, jer on voli takve žene. A da je malo preterao s Anom jer je ona baš eksplozivna. Mislim da su se ove druge videle, pa da su se povukle. Ali on izaziva, on traži, izaziva u ženi ono najgore. Mene nije mogao, jer ja sam drugi tip. Mhm. Vidite i sami kako on kaže: “Ovo je ljubav, ljubav.” On to smatra da je to stvarno ljubav. Za mene je ljubav, ja kad nekog volim, volim sve njegovo. Ne bih ga povredila, dok ona sve mrzi njegovo. Mislim da ta veza ima budućnost. Ako bi on ostao bez nje, jako bi patio. Mislim da će da se venčaju, ali bih ja tu poručila Ani da vodi računa, jer devojke mnogo bolje prolaze kod Raleta nego žena - kaže Coka, a potom objašnjava da njen odnos sa Raletom nema budućnost.

- Gotovo je to sve. Nema ni prijateljstva. Mnogo su se ružne stvari dešavale. Jako ružne stvari. Samo tražim ono što mi pripada. Ja izlazim njemu u susret već 30 godina. On je pustio Anu da to rešava sa mnom. Moraću sa Anom da sednem - rekla je ona, ističući da je spremna za taj razgovor sa pevačicom:

- Čekam, možda mi pomogne. Mene i Anu povezuju i neke druge stvari. Ona zna, ako bude htela da kažem, nek kaže - rekla je Coka.

Ana joj je pretila?

- U vreme dok sam ja bila u bolnici, ona je slala mojoj majci, tipa, vređala, da je trudna, nešto vezano ... “Ako ne prestanete,” a ne znam šta da prestanemo? Nisu bile prijatne poruke ni najmanje. Nikad tako nisam doživela ni od koga. Ponašali su se užasno ovde u stanu prema mojoj porodici i ja to stvarno ne mogu da tolerišem - rekla je ona, a na pitanje kako su njena deca prihvatia sve što se dešava kaže:

- Ja uopšte ne bih želela da moju decu i njeno dete stavljam u to blato jer ne zaslužuju, jer su divni. Ne želim uopšte da njih pominjem. Meni su deca ono nešto kao i svakoj majci i stvarno ne mogu to da dozvolim. Ona je verovatno mislila da ću ja da se uplašim i da neću da reagujem. Ja ne mogu da dođem do tog čoveka da rešimo to što imamo. Verovatno je Ana dobro pritegla, ali ja moram s njim da rešim neke stvari. Ja ne mogu da s njim da razgovaram. Ne znam da li se plaši da sedne sa mnom da priča. On je iznajmio tu kuću u Avali i ja sam mu rekla da ne razumem kako nekom smeta da ja dođem svojoj kući. Ja drugu kuću nemam. Ako se njima ne sviđa što ja dolazim ovde, onda nema šta da traže oni ovde. Ovde žive naša deca i oni su u komunikaciji sa ocem. Ja se možda i vratim uskoro, jer ja više i ne mogu da radim tako kao što sam radila.

