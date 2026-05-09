Uvek su mi se smejali zbog prezimena Bukva! Anabela priznala kako je dobila ime

Poznata pevačica Anabela Atijas na muzičkoj sceni se uvek izdvajala svojom autentičnošću, pre svega zbog retkog imena, zahvaljujući kojem nikada nije imala potrebu da koristi nadimak ili osmisli umetničko ime.

Međutim, iako je to na estradi prednost, u njenoj mladosti ovakvo ime je neretko izazivalo različite komentare u njenom okruženju.

Sada je Anabela rešila da razjasni poreklo svog imena i razlog zbog kog su njeni roditelji napravili baš ovakav izbor. Budući da potiče iz mešovitog braka, njeni majka i otac su se svesno odlučili za internacionalno ime.

Pevačica je objasnila da inspiracija potiče iz literature i prisetila se kako je izgledalo odrastanje u Jugoslaviji u to vreme.

- Jeste iz knjige, mislim da je u pitanju čak neka italijanska spisateljica ili je lik iz knjige, nisam sad sigurna, nisam pitala mamu dugo… Rođena sam u mešovitom braku, tad smo svi bili Jugosloveni i bila nam je velika čast i jako smo voleli svoju zemlju i poštovali je, naša zemlja nam je davala sve moguće uslove da živimo kao normalni ljudi i tad sam se rodila ja. Mislim da su moji roditelji hteli da izbegnu da se ja ikada loše osećam zbog toga što dolazim iz mešovitog braka, pa su oboje bili za to da mi se da neko internacionalno ime.

Ona je dodala da je u to doba praksa davanja internacionalnih imena deci iz mešovitih brakova bila prilično česta, kako se ne bi naginjalo ni ka jednoj strani, ističući da se svog porekla nikada nije stidela. Tom prilikom se osvrnula i na svoje devojačko prezime sa kojim se ljudi često šale.

- Mislim da svako dete koje je rođeno u to vreme je imalo neko internacionalno ime, da niko nije želeo na svoju stranu da naginje i te ljubavi su zaista bile prave i iskrene. Toliko mi se smeju povodom mog devojačkog prezimena Bukva da bi verovatno i njega promenila da sam se stidela imena.

Autor: D .T.