Kroz sve sam morala sama da prođem! Naša pevačica nakon 17 godina borbe za potomstvo čeka blizance, a ovako je govorila nekad: Teško je kad ideš na vatelesnu i IZGUBIŠ BEBU!

Nije joj bilo lako!

Bivša pevačica Silvija Nedeljković posle 17 godina borbe za potomstvo čeka blizance sa suprugom, fudbalerom Sašom Stamenkovićem. Ona nam je nedavno ispričala da nikada nije gubila veru, čak ni posle neuspelih vantelesnih oplodnji i gubitka bebe.

Silvija je tada u intervjuu za domaće medije otvoreno pričala o borbi za potomstvo.

- Upravo te ta vera vodi napred. Ovo nije tužno i ne želim da se ovo gleda na tužan način zato što mnogo žena to prolazi, možda i duže nego ja. Teško je kada ideš na vantelesne, teško je kada izgubiš bebu, teško je da se vratiš iz toga. Meni se pre dve godine desilo da sam mislila dva, tri meseca nakon gubitka da ne može dalje, da više nema dalje i da je to to. Međutim, ta vera i to nešto me je vratilo na pravi put i opet mi dalo tu snagu. Želim da ženama kažem da ne treba odustajati. Dokle god smo mi sa dve noge na zemlji, žive, zdrave i prave to je moguće. I kada su prognoze lekara nikakve desi se čudo. Meni se konkretno desilo čudo. Mislim da je sve to nešto što nas još više ojača, šta treba da nas pogura napred. ne treba da se odustaje. Nažalost to je sastavni deo naših života. Svaki drugi par se bori sa sterilitetom i to je jedna tužna istina svih nas. Ne vidim ništa loše da se priča o tome, da podržavamo jedni druge da se apeluje da žene pričaju o tome. Jer možda bi dale savet nekome šta je ona prošla i možda bi nekom pomogle. Da li je to ishrana, način života, odnos prema sebi... Mnogo parova ulaze u krize, probleme kada im se dogodi gubitak, te negativne čuvene bete. Sve je to teško. Teško je nama ženama koje treba sve to da iznesemo. Ali teško je i muškarcima. Znam da i moj Saša sigurno na sebi težak način proživljava. Neće plakati, ali na muški način vidim da pati. Međusobna podrška je bitna. Tu je snaga, ta srž uspeha, ta povezanost, i sam šlag na torti je ta vera da ne treba odustajati. Treba verovati, samo pozitivno i to će doći. Samo je božja volja u pitanju- rekla je Silvija tada.

Imala vantelesnu u Solunu

Silvija je tada dala intervju za naš portal, a sada nam je priznala da je nakon toga krenula u pripreme za vantelesnu oplodnju.

- Posle našeg intervjua ja sam krenula u pripremu za vantelesnu samo što ovog puta samo porodica je znala za to i kad se šta dešava. Prvo bih htela pre svega da kazem jedno ogromno hvala mom doktoru koji se zajedno sa mnom već godinama bori i kao lekar i kao prijatelj i koji se jako posvetio tome da ostvarimo cilj. Svaki savet koji mi je dao i svaku hormonsku terapiju koju mi je prepisao u pripremi za Solun, gde sam na njegov nagovor otišla, ja sam kao dobar đak ispratila i zaista Bogu hvala, ali i njemu, jer i kad bi teško bilo on bi me nekako pogurao napred - rekla nam je Silvija, pa otkrila detalje procesa vantelesne oplodnje - rekla nam je Silvija.

"Morala sam kroz sve sama da prođem"

- Sam proces nije bio lak, jer zbog prirode Sašinog posla, ja sam morala sama to da prođem, ali posle toliko vantelesnih iza nas nekako sam ovog puta to prihvatila drugačije i otišla za Solun potpuno mirna i uživala par dana pre procedure u tom gradu, pa mislim da je sva ta pozitivna energija, a i ljudi tamo pozitivno uticalo na sve - navela je ona, pa nastavila:

- Kad sam se vratila i posle par dana saznala da sam trudna, pa nakon saznanja da su blizanci bilo je prosto neverovatno. Pomešana su to osećanja, i sreća i strah i briga, a opet sam nekako neki mir osecćla od pocetka do dana danas. Presrećni smo zaista. Evo pet meseci prolazi, pa jos malo ako Bog da da sve bude do kraja dobro i stižu bebani - rekla je ona.

Autor: A.Anđić