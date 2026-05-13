PRVA LEPA STVAR KOJA MI SE DESILA POSLE SMRTI SINA! Mirko Kodić se tri godine bori sa bolom, konačno zbog ćerke doživeo radost: Za njen 18. rođendan je sve spremio gala (FOTO)

Slavlje je proteklo u raskošnom okruženju, a Rebeka je zablistala u zlatnoj haljini, dok su roditelji sa ponosom stajali uz nju.

Legendarni harmonikaš Mirko Kodić bori se sa bolom zbog tragičnog gubitka sina Aleksandra koji je preminuo iznenada u 31. godini, te je i sam priznao da mu se dugo nije desilo ništa lepo u životu. Ipak, nakon teškog perioda tuge, u dom poznatog muzičara konačno je stigla velika radost – glamurozna proslava 18. rođendana njegove ćerke Rebeke, koja je okupila porodicu u trenucima sreće i ponosa.

Prisećajući se svog teškog perioda i nedavnog susreta sa pevačem Darkom Lazićem na sahrani njegovog brata, rekao je:

- Šta da vam kažem, to je tragedija, ja sam to doživeo kad mi je sin preminuo i iskreno i ovo večeras i ono što sam bio u Brestaču i slučaj sa mojim sinom koji je preminuo u 31. godini, za ove tri godine ne znam šta mi se nešto lepo desilo. Eto, nešto lepo, 8. maja pravim ćerki punoletstvo. - istakao je tada Kodić.

Zlatna noć: Rebeka zakoračila u svet odraslih

Kao što je muzičar i najavio, 8. maja usledio je prelep povod za slavlje. Njegova ćerka Rebeka proslavila je 18. rođendan blistajući u raskošnoj zlatnoj haljini ukrašenoj perjem. Porodica je ponosno pozirala okupljenim kamerama; Mirko je pucao od zadovoljstva u elegantnom bež odelu, dok je njegova supruga Silvija izabrala otmenu roze haljinu.

Sala u kojoj je organizovana proslava bila je impresivno dekorisana. Okrugli stolovi bili su ukrašeni šarenim cvećem i zlatnim stolicama, dok je posebnu pažnju gostiju privukao kutak za fotografisanje sa belim, zlatnim i roze balonima i svetlećim brojem.

Očevim stopama ka muzičkoj sceni

Mlada slavljenica već je poznata javnosti po svom talentu za muziku, koji je usavršavala od malih nogu. Rebeka se ranije takmičila u popularnom muzičkom programu "Pinkove Zvezdice", gde je oduševila stručni žiri i okupila veliku bazu fanova.

Njen uspeh i talenat ne iznenađuju kada se uzme u obzir da njen otac važi za čoveka sa izuzetnim osećajem za pronalaženje najvećih muzičkih zvezda. Mirko Kodić je zaslužan za početak karijere jedne od najvećih balkanskih zvezda, Svetlane Cece Ražnatović, koju je otkrio kada je imala samo 15 i po godina.

- Devojčica koju sam ja doveo u veliki grad bila je Svetlana Ceca Ražnatović... Rekao sam im ako bude promašaj sa ovim detetom da ću ja da snosim posledice. Rekao sam im da odbiju od mojih honorara sve troškove“, prisetio se Kodić svog nepogrešivog instinkta.

Autor: A.Anđić