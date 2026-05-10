'Pobegla sam grobaru sa lopate' Zorica Brunclik o zdravstvenom problemu, otkrila kako je saznala da ima opaku bolest i priznala da li se uplašila: Bog je rekao da nije moje vreme

Muzička diva Zorica Brunclik vratila se nedavno u žiri najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" nakon operacije koju je imala.

Zorica je tada prvi put govorila o zdravstvenom problemu koji je imala, te je otkrila koliko joj je bilo teško kada je saznala sve što joj se dešava što možete pročitati u linku ispod.

Zorica je sada za Premijeru govorila o svojoj borbi sa bolešću te je priznala da li se uplašila za svoj život i ko je sve vreme bio uz nju:

- Ja imam osteroporozu i dva puta godišnje radim analize, tada kada treba , ja radim sve analize i to se desilo u avgustu prošle godine kada sam otišla kod mog reumatoluga, i on je tada pogledao moje nalaze i rekao da mu se ne sviđaju. Ja sam osetila tada da gubim snagu, da mi se spava, gvožđe mi je bilo jedan, a D dimer jako visok. On je mene tada zamolio da odem na razna snimanja, da uradim sve analize, i tada sam saznala da mi je CRP 300, tačnije da je sepsa na pomolu. Ja sam tada ostala u bolnici da me ispitaju, ali nisam doživljavala ozbiljno, ja sam planirala moje koncerte, nastupe, e tada je moj brat, Milovan Bojić, rekao da ne smem da nastupam niti bilo šta, jer mi život visi o koncu. Iz dve faze sam bila u bolnici, i hvala Bogu eto me ovde danas, nije bilo moje vreme, Bog je rekao da nije moje vreme - rekla je Zorica i otkrila da li je imala strah:

- Nema veće budale od mene, ali nisam se dala, ali moj Kemiš, moja deca, su bila izbezumljena, ali ja sam to tek sada osetila. Moram da kažem da su sva moja deca uzeli svoje odmore da bi bili sa mnom, i najstarija ćerka, i srednja, i sin, i najmlađa i moj Miroljub, svi su bili uz mene. Bilo mi je dirljivo, moram da kažem ja sam uvek bila mama, a sada su oni meni bili mama koliko su brinuli o meni- rekla je Zorica sa suzama u očima pa je dodala:

- Nema ko od kolega, prijatelja nije pisao, i hvala im na tome, bilo je to da sam pobegla grobaru sa lopate, i hvala Bogu na tome. Moj Miroljub je svaki dan bio sa mnom i u bolnici, on je plakao sa mnom, bio uz mene, muške suze su najteže, ali zajedno smo pobedili - rekla je Zorica.

