Neću ga smarati da se slikamo, ali... Knez priprema nastup sa Riki Martinom, pa otkrio sve Ksenijinoj trudnoći i odnosu sa zetom!

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić razgovarao je u novom izdanju "Premijere" sa poznatim pop pevačem Nenadom Kneževićem Knezom o predstojećem nastupu sa Riki Martinom, ali i o trudnoći njegove ćerke Ksenije.

Na samom početku uključenja Knez se osvrnuo na posao koji, kako kaže, jako voli i koji se bavi uspešno skoro 35 godina.

- Ja imam tu privilegiju što radim posao koji volim. Nije lako držati karijeru skoro 35 godina, to je umetnost. Ne smeš da dosadiš, a ne sme da prođe ni dugo vremena da te nema. Ja ne voli po svaku cenu da gostujem, osim kad ima povoda da najavim nešto - rekao je Knez, pa se osvrnuo na koncert koji je nedavno odžao u Sava Centru:

- Pričalo se o mom koncertu, a i dalje se priča. Ja sam mogao posle da zakažem još neki, ali nisam hteo. Važniji mi je kvalitet nego kvantitet, dao sam sebe sto jedan posto. Taj veći koncert, repriza će se desiti 21. juna u Nju Tekstilu, tu ćemo napraviti spektakl.

Priprema nastup sa Riki Martinom

- Mnogo se ovih dana priča o Riki Martinu, nekako je sve i počelo od toga. U početku su se spominjali Stig, Erik, Eros Ramacoti... Međutim, nešto se radilo brzinski, a to se radi godinu, pa čak i duže. Meni su rekli da ću biti pre svetske zvezde, ali nisu hteli da kažu ko je. Kad su objavili bilo je jasno da ću deliti scenu sa Riki Martinom. On je proglašen za jednog od najboljih latino izvođača. Neću ga smarati da se slikamo, ali bih voleo da ga upoznam i da mu pružim ruku.

2015. godine učestvovao je na Eurosongu

- Ja sam uživao u svakom momentu na Eurosongu. Te godine nije bilo prevelikih skandala, ali smo imali favorita od samog starta, a to je bila Svedska. Sad se priča o Švajcarskoj i Grčkom. Naši se poprilično dobro drže, efektan im je scenski nastup, ali ćemo videti ako će odreagovati evropska publika. Ja im želim sreću od sveg srca!

O trudnoći svoje ćerke Ksenije

- Došlo je vreme da i ja postanem đed. Deluje čudno, ali Bože moj, sve je u skladu sa godinama. Ksenija je šesti mesec, u avgustu očekujemo prinovu. Trudnoća je prolepšala! Ona uživa i svi čekamo, nestrpljivi smo. Biće velika proslava naravno. Nije uplašena, sjajno se nosi sa tim. Ona je bila sjajna sve do sad, a nadam se i do avgusta. Zet je super, udovoljava joj. Mi smo se odmah energetski povezali. On voli da eksperimetiše u kuhinji kao i ja. Sve je u superlativu što se njega tiče.

Sa suprugom Tatjanom proslavio 14 godina braka

- Ja sam sa Tatjanom proslavio neki dan 14 godina. Ona je moj veliki oslonac i vetar u leđa. Retko je da se tako pronađu dve osobe. Svako je konač svoje sreće, nema tu saveta. Svakoga prati neka svoja sudbina. Treba slušati unutrašnji glas i pratiti intuiciju.

Početak njegove karijere i popularnosti

- Nama su pisali pisma nekad, to su bili džakovi i to nam je stizalo. Kad izađeš na ulicu to je bila euforija. Za mene je to tada bio potpuni šok. Na svu sreću sam iz svoje kuće poneo poprilično dobro vaspitanje i bio sam svestan da je sve prolazno i da sve jednog dana prođe, a ono što ostaje je muzika. Trudiš se da ono što stvaraš, da traje. Mene mnogi vezuju za "Da l' si ikada mene voljela", ali i za mnoge druge.

Autor: A.Anđić