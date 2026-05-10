Tea u nikad ležernijem stajlingu! Pevačicu smo uslikali sa suprugom na aerodormu, a torbica koju je nosila, ODUŠEVILA JE SVE (FOTO)

Regionalna muzička zvezda Tea Tairović uslikana je danas na aerodromu po povratku sa nastupa u Hamburgu, a pažnju prisutnih privukla je svojim ležernim, ali veoma efektnim stajlingom.

Naime, Tea je u Beograd stigla zajedno sa suprugom Ivanom, koji je redovno prati i koji joj je najveća podrška u svemu.

Regionlanu muziču zvezdu uslikali smo u opuštenoj kombinaciji, tačnije na sebi je nosila farmerke i košulju, dok je celokupan izgled upotpunila skupocenim modnim detaljima.

Pažnju svih pristunih privukla je luksuzna „Dolce and Gabbana“ torba, čija se vrednost procenjuje na oko 1.400 dolara.

Iako je iza nje još jedan naporan vikend i nastup pred publikom u Nemačkoj za koji se tražila karta više, pevačica večeras čeka veliki koncert na trgu u Crvenki na kojem će, kao što je i publika navikla od nje, dati sto odsto.

Poznato je da Tea poslednjih meseci gotovo svakodnevno nastupa širom regiona i Evrope, a gde god da se pojavi traži se karta više. Nastup u Hamburgu bio je još jedan u nizu uspešnih koncerata kojim je potvrdila status jedne od najtraženijih regionalnih zvezda mlađe generacije.

