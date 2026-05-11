ŠOK ODLUKA ANE BEKUTE! Rešila da se povuče: Opterećuje me...

Pevačica Ana Bekuta iznenadila je javnost odlukom da se potpuno povuče sa društvenih mreža jer je opterećuju i kradu joj dragoceno vreme.

Iako su je dugo nagovarali da se prilagodi digitalnim trendovima i postane aktivna na svim platformama, Ana Bekuta je donela radikalnu odluku da kaže "ne" virtuelnom svetu i posveti se čitanju. Prvobitni pritisak da otvori profil na Tiktoku bio je kap koja je prelila čašu.

- Pa ja nemam neki određen stav, mene su nagovorili da treba da otvorim prvo Fejsbuk stranicu, pa onda Instagram, sad me teraju da otvorim stranicu na Tiktoku, ne pada mi na pamet..." izjavila je pevačica.

Ona je dodala da društvene mreže počinju previše da je opterećuju i da zbog njih gubi vreme.

„I Instagram ću da ugasim, ne treba mi, opterećuje me, oduzima mi vreme. Zatičem sebe da skrolujem onako bezveze, vrtim neke stvari. Ne znam čemu to, umesto da uzmem knjigu da čitam," iskrena je bila Ana za „Premijeru".

Mladi muzičari i tragovi u muzici

Tokom razgovora o novim zvucima na estradi, pevačica se dotakla i mladih muzičara iz svog rodnog kraja, Pribojske banje, za koje ističe da su bili bliski sa njenim sinom.

- Oni su školski drugovi sa mojim sinom, nisam ja jedina iz Pribojske banje. Ja sam njih najpre viđala u Nemačkoj, i tamo sam zapravo saznala da se bave muzikom, pa su došli u Beograd i evo lepe tragove ostavljaju u muzici," navela je Ana.

Autor: N.B.